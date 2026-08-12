Unapec y el CDP impulsan licenciatura para fortalecer la formación de periodistas en ejercicio

Por Félix Caraballo

Santo Domingo. – La Universidad APEC (Unapec), en articulación con el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), anunció el inicio de la Licenciatura en Periodismo Contemporáneo, un programa académico concebido para fortalecer la formación profesional de periodistas en ejercicio y responder a los nuevos desafíos de la comunicación digital, y la inteligencia artificial.

La iniciativa beneficiará a más de mil periodistas y tendrá una duración de dos años. El programa estará adscrito a la Facultad de Artes y Comunicación de Unapec y está dirigido a profesionales de la prensa que poseen un título universitario de grado y buscan ampliar y actualizar sus competencias en el ejercicio periodístico contemporáneo.

Durante el acto de presentación, el rector de Unapec, Erik Pérez Vega, destacó que la nueva licenciatura responde a una necesidad del sector periodístico nacional y constituye un aporte al fortalecimiento de la educación superior y de la calidad profesional de quienes ejercen el periodismo en el país.

De su lado, el presidente del CDP, Luis Pérez Novas, valoró el esfuerzo realizado para hacer realidad el programa y reconoció el trabajo de los periodistas que durante años impulsaron esta iniciativa.

“Este plan de estudio significa un antes y un después para el Colegio Dominicano de Periodistas”, expresó Pérez Novas, al tiempo que destacó que la propuesta representa un valor agregado para la institución y para los profesionales que tendrán la oportunidad de participar en un proceso permanente de actualización y formación.

El dirigente gremial también agradeció a las instituciones y personas que hicieron posible la iniciativa y resaltó que sus resultados deben ser asumidos como un logro colectivo de los periodistas dominicanos.

La decana de la Facultad de Artes y Comunicación de Unapec, Alicia Álvarez, tuvo a su cargo la presentación de los propósitos, objetivos, características académicas y proceso de selección y admisión del programa.

Álvarez explicó que la Licenciatura en Periodismo Contemporáneo surge a partir de una solicitud presentada años atrás por el CDP y el SNTP, con el propósito de ofrecer una alternativa de formación universitaria a profesionales que cuentan con una amplia trayectoria en los medios de comunicación.

La académica señaló que el programa especial contempla la modalidad de reconocimiento de aprendizajes previos, mediante la cual se toma en consideración la experiencia, los conocimientos y las competencias adquiridas por los periodistas durante su trayectoria profesional.

Este modelo permitirá evaluar los portafolios y las evidencias del trabajo realizado en los distintos medios de comunicación, reconociendo los aprendizajes acumulados durante el ejercicio profesional.

Álvarez destacó que este mecanismo permitirá avanzar hacia la titulación universitaria de los participantes de manera más eficiente, sin sacrificar los estándares de calidad académica establecidos por la universidad.

Periodismo frente a los algoritmos y la inteligencia artificial

Como parte de la actividad de lanzamiento se presentó la conferencia «El oficio frente a la abundancia, los algoritmos y la inteligencia artificial», a cargo de Aníbal de Castro, director del periódico Diario Libre.

Durante su exposición, De Castro planteó que, en el periodismo contemporáneo, el verdadero valor del profesional de la comunicación no radica únicamente en tener acceso a una gran cantidad de información, sino en su capacidad para formular preguntas pertinentes, profundas y relevantes.

El periodista destacó la curiosidad, el conocimiento y la independencia como cualidades esenciales para ejercer el oficio y sostuvo que los profesionales deben mantener una actitud crítica frente a las fuentes, independientemente de que estas provengan del poder, de sus adversarios o de cualquier otro sector de la sociedad.

Asimismo, resaltó la importancia de la duda metódica como herramienta fundamental para el ejercicio periodístico, al considerar que el conocimiento avanza cuando las ideas, afirmaciones y convicciones son sometidas constantemente a comprobación.

En ese contexto, citó al filósofo Karl Popper para explicar la importancia de someter las teorías y afirmaciones a procesos de comprobación antes de aceptarlas como verdaderas, principio que, según sostuvo, también debe formar parte de la práctica cotidiana del periodista.

De Castro también llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer la verificación de datos y la alfabetización tecnológica, especialmente ante el creciente nivel de sofisticación de las herramientas de manipulación digital y la expansión de la inteligencia artificial.

Sostuvo que los periodistas deben aplicar frente a la tecnología las mismas sospechas profesionales que mantienen ante las fuentes interesadas, verificando la información antes de convertirla en contenido periodístico.

Consideró que el valor agregado del periodismo en la actualidad está en la capacidad de interpretar los hechos, explicar sus antecedentes y proyectar sus posibles consecuencias para la sociedad, en lugar de limitarse a reproducir información disponible en las plataformas digitales.

La puesta en marcha de la Licenciatura en Periodismo Contemporáneo representa, de acuerdo con sus promotores, una oportunidad para fortalecer las competencias de los profesionales de la prensa y contribuir a una práctica periodística más rigurosa, responsable y adaptada a las transformaciones tecnológicas que experimenta el sector de la comunicación.

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