El INABIE amplía distribución de útiles escolares hacia el Norte del país

El operativo continúa esta semana en Samaná, María Trinidad Sánchez, Espaillat y La Vega

Santo Domingo. – El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó que continúa ampliando la distribución de utilería escolar correspondiente al año lectivo 2026-2027, con 815,664 kits entregados hasta el momento, como parte del operativo que busca poner esos insumos a disposición de los estudiantes de las distintas demarcaciones del país.

El INABIE indicó que esta semana la distribución se desarrolla en la Regional Educativa 14-Nagua, con entregas programadas en los distritos educativos de Las Terrenas, Sánchez, El Factor, Cabrera y Río San Juan, correspondientes a las provincias Samaná y María Trinidad Sánchez.

De manera simultánea, el proceso continúa en la Regional Educativa 06-La Vega, donde están programadas entregas en Gaspar Hernández, Jamao al Norte, San Víctor, Jima Abajo y José Contreras, pertenecientes a las provincias La vega y Espaillat.

Estas entregas se suman a las realizadas previamente en el Distrito Nacional y las provincias Santo Domingo, Santiago, Bahoruco, Barahona, La Altagracia, San Pedro de Macorís, La Romana, Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata y Samaná, como parte del despliegue progresivo de la utilería escolar por todo el territorio nacional.

El INABIE explicó que ha extendido las jornadas de trabajo, reforzado sus equipos operativos y fortalecido la coordinación con los directores de distritos educativos, con el propósito de garantizar un flujo continuo y oportuno en la distribución hacia los centros de acopio de todo el país.

El programa de utilería escolar para el año lectivo 2026-2027 beneficiará a más de 1.8 millones de estudiantes de 6,577 centros educativos, con un impacto directo en más de 1.4 millones de familias.

La institución recordó que cada estudiante recibe gratuitamente los insumos esenciales correspondientes a su nivel educativo, además del uniforme oficial aprobado por el Ministerio de Educación compuesto por un par de medias blancas, un polocher azul celeste, un pantalón azul marino y un par de zapatos.

Para el nivel inicial, el kit incluye una mochila con cuaderno de dibujo, lápices de colores, sacapuntas y lápiz de carbón. En los niveles básico y secundario, contiene una mochila con tres cuadernos, lápices de colores, sacapuntas, lápiz de carbón, goma de borrar, juego de cartabones y regla.

El INABIE reiteró que el operativo continuará de manera progresiva en las diferentes demarcaciones del territorio nacional, conforme al cronograma de distribución establecido, hasta completar la entrega de la utilería escolar correspondiente al nuevo año lectivo.

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