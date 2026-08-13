Unapec lanza Licenciatura en Periodismo Contemporáneo para fortalecer la profesionalización de la prensa dominicana

Santo Domingo, 2026 – La Universidad APEC (Unapec), a través de su Facultad de Artes y Comunicación, en coordinación con el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), lanzó oficialmente la “Licenciatura en Periodismo Contemporáneo”, una novedosa propuesta académica orientada a elevar la formación profesional, científica y tecnológica de la prensa dominicana frente a los desafíos de la comunicación digital y la inteligencia artificial.

La iniciativa responde, entre otras necesidades, a la realidad de más de 500 periodistas en ejercicio profesional que no poseen un título universitario de grado, de acuerdo con datos de los gremios periodísticos, y procura reconocer las competencias desarrolladas durante años de ejercicio, al tiempo que les permitirá fortalecer su formación académica y abrir oportunidades para continuar estudios de maestría y doctorado.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del rector de Unapec, magíster Erik Pérez Vega, quien afirmó que la puesta en marcha de la licenciatura constituye una respuesta concreta a una necesidad del sector periodístico nacional y representa un paso de trascendencia para la educación superior dominicana.

“No se trata de la implementación de un programa académico más, sino de la activación de una licenciatura que habrá de llenar un vacío en el ámbito de las instituciones de educación superior de la República Dominicana”, expresó Pérez Vega.

El rector destacó que la universidad dispone de un cuerpo docente de alto nivel, con sólida formación académica, actualización tecnológica y apego ético a los procesos de investigación científica, que tendrá a su cargo, junto a catedráticos invitados, el desarrollo del programa.

Asimismo, agradeció al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT) por la aprobación de la Licenciatura en Periodismo Contemporáneo, otorgada en 2025, y resaltó la importancia de la articulación entre Unapec, el CDP y el SNTP para contribuir a la transformación y profesionalización del periodismo nacional.

Pérez Vega sostuvo que los profundos cambios tecnológicos que experimenta la comunicación hacen especialmente pertinente esta nueva oferta. “El siglo XXI es el de la comunicación digital, de la IA, de la imagen y la animación en 3D, de las redes sociales y de los formatos digitales del periodismo contemporáneo”, manifestó.

En tanto, el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Luis Pérez Novas, reveló que esta primera cohorte ofrecerá una oportunidad a periodistas y comunicadores en ejercicio que, por distintas razones, no han logrado obtener una titulación.

«Es necesario dar un primer paso, este es un despegue del Colegio Dominicano de Periodistas desde el punto de vista de la adición de cada uno de esos compañeros y compañeras quienes por alguna razón no han logrado certificarse, o validarse por medio del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de la República Dominicana», reveló.

De su lado, durante la contextualización académica del programa, la decana de la Facultad de Artes y Comunicación de Unapec, doctora Alicia Álvarez, destacó que la licenciatura posee un importante valor diferencial, al responder a una necesidad concreta del sistema periodístico dominicano y ofrecer una alternativa de profesionalización a comunicadores con amplia trayectoria que todavía no cuentan con titulación universitaria en el área.

Álvarez explicó que el programa incorpora la modalidad de Reconocimiento de Aprendizajes Previos (RAP), mecanismo que permite valorar los conocimientos, competencias y experiencias adquiridos por los profesionales durante su trayectoria laboral.

La académica señaló que la nueva licenciatura busca formalizar y fortalecer esas competencias, elevar la calidad del ejercicio periodístico y de los contenidos informativos, así como promover una mayor vinculación entre la universidad, los gremios profesionales y el Estado.

Indicó, además, que la iniciativa procura contribuir al fortalecimiento del sistema democrático dominicano mediante la formación de profesionales que desempeñan un papel fundamental en la garantía del derecho a la información y la libertad de expresión.

“La propuesta trasciende la obtención de una titulación”, enfatizó Álvarez, al destacar su impacto académico, profesional y social y su potencial para fortalecer el periodismo dominicano frente a los retos de un ecosistema comunicacional marcado por la inteligencia artificial, las plataformas digitales, la interactividad y los nuevos formatos de producción y distribución de contenidos.

Como parte central del lanzamiento fue impartida la conferencia magistral El periodista de hoy: el oficio frente a la abundancia, los algoritmos y la inteligencia artificial» a cargo de S. E. Aníbal de Castro Rodríguez, Premio Nacional de Periodismo 2026 y director-fundador de Diario Libre, reflexionó sobre las transformaciones que enfrenta la profesión ante la sobreabundancia de información, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías de este tiempo, así como también los desafíos que enfrenta la profesión en el actual escenario comunicacional.

Castro sostuvo que, aunque las herramientas digitales han democratizado la capacidad de publicar, hacer periodismo continúa requiriendo criterio, verificación y método e independencia. También destacó la importancia de saber mirar, escuchar, preguntar, dudar y comprender los hechos, así como de mantener una actitud crítica frente a la información generada por las herramientas tecnológicas.

Con esta nueva oferta curricular, Unapec reafirma su compromiso con una educación vinculada a las necesidades de los sectores profesionales y productivos del país, apostando por la innovación, la investigación, la ética y las competencias digitales como elementos esenciales para la formación de los periodistas del presente y del futuro.

La Licenciatura en Periodismo Contemporáneo se proyecta, así como una iniciativa destinada a marcar un nuevo capítulo en la formación académica de la prensa dominicana, al integrar experiencia profesional, conocimiento universitario y las competencias que demanda el nuevo ecosistema global de la comunicación.

El acto contó con la presencia de representantes del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt); colaboradores, autoridades académicas, representantes gremiales, periodistas y profesionales de la comunicación.

Visited 2 times, 2 visit(s) today