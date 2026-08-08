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Coop Eclof reafirma su compromiso con la salud preventiva de sus colaboradores

PERIODICO PRIMICIAS8 de agosto de 2026
2 1 minuto de lectura

La iniciativa, desarrollada como parte de su programa de responsabilidad social, incluyó evaluaciones cardiovasculares, perfil lipídico, pruebas de glucosa y mediciones antropométricas para promover la prevención y los hábitos de vida saludables.

 

Santo Domingo. -Como parte de su compromiso con el bienestar de su capital humano y el fortalecimiento de una cultura de prevención, la Cooperativa de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples Eclof (Coop Eclof) realizó una Jornada Integral de Salud dirigida a todos sus colaboradores.

 

Durante el operativo de salud, realizado con el apoyo de la ARS Senasa los participantes recibieron evaluaciones médicas enfocadas en la detección temprana de factores de riesgo y el monitoreo de su estado de salud.

 

El gerente general de Coop Eclof, William Jiménez destacó que esta iniciativa forma parte de las acciones permanentes de responsabilidad social de la institución y responde a la visión cooperativista de promover el desarrollo integral de las personas.

 

«Nuestros colaboradores son el motor que impulsa cada logro de la cooperativa. Invertir en su salud preventiva no es solo un compromiso, sino una prioridad para contribuir a una mejor calidad de vida, tanto en el ámbito laboral como en el personal», expresó.

 

Entre las pruebas realizadas figuraron mediciones de glucosa para la prevención y el control de la diabetes, perfil lipídico para evaluar los niveles de colesterol y triglicéridos, evaluaciones cardiovasculares con monitoreo de la presión arterial y chequeos médicos preventivos, además de mediciones antropométricas, incluyendo peso, estatura e índice de masa corporal.

 

La jornada registró una amplia participación de los colaboradores, quienes aprovecharon la oportunidad para conocer indicadores importantes sobre su estado de salud y recibir orientación para adoptar hábitos de vida más saludables.

 

Con este tipo de iniciativas, Coop Eclof reafirma su compromiso con la promoción del bienestar, la prevención y el desarrollo humano, pilares fundamentales de su gestión institucional y de su responsabilidad social.

 

La actividad se desarrolló en el Salón Doña Esperanza de la sede central de la cooperativa, acondicionado para ofrecer una atención médica ágil, cómoda y confidencial, facilitando que el personal accediera a servicios preventivos orientados al cuidado de su salud.

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