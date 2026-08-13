Supérate acerca protección social en Boca Chica con apertura de nueva oficina de servicios

Boca Chica, R.D. 12 agosto 2026. La Dirección de Desarrollo Social Supérate puso en funcionamiento una nueva Oficina de Servicios en Boca Chica, como parte de la estrategia para ampliar y fortalecer su presencia en el territorio nacional y acercar los servicios de protección social a las comunidades.

La directora general de Supérate, Mayra Jiménez, señaló que la apertura de esta oficina responde a una necesidad planteada por las familias beneficiarias de Boca Chica durante un encuentro, en el que solicitaron tener los servicios más cerca de sus comunidades.

Asimismo, indicó que, a partir de esa solicitud, los equipos de la institución trabajaron para habilitar este espacio y brindar a las familias de Boca Chica una atención digna y cercana, como esta comunidad necesita y merece.

Jiménez informó que en el municipio de Boca Chica Supérate impacta a 48,207 hogares con programas de protección y subsidios sociales como Aliméntate, Bonogás y Bonoluz. El respaldo institucional también alcanza a la comunidad educativa mediante los incentivos Aprende y Avanza, que benefician a 1,957 familias de Boca Chica y el distrito municipal de La Caleta.

De su lado, la vicealcaldesa de Boca Chica, Leocadia Núñez, valoró la apertura de la nueva oficina y reafirmó el compromiso del ayuntamiento de apoyar el trabajo de Supérate en beneficio de las familias del municipio.

Con esta apertura, las familias beneficiarias podrán gestionar de manera cercana y eficiente procesos administrativos vinculados a la Dirección de Desarrollo Social Supérate, optimizando los tiempos de respuesta y reduciendo las barreras geográficas que antes implicaba traslados a otras demarcaciones.

A través de esta oficina de atención, las personas beneficiarias podrán solicitar información sobre los programas implementados por esta institución, realizar trámites vinculados a la actualización de datos y composición del núcleo familiar, escalar cualquier reclamación relacionada con su medio de pago, y acceder a información sobre programas, cursos y capacitaciones desarrolladas por Supérate.

Visited 1 times, 1 visit(s) today