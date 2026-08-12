AERODOM pone en funcionamiento equipos modernos para agilizar el retiro de equipajes en AILA, J.F.P.G.

• La zona sur del nuevo Baggage Handling System (BHS) opera desde inicios de junio como parte de una inversión superior a RD$900 millones.

• El proyecto incrementará la capacidad de procesamiento de equipajes de salida en un 80%, fortalecerá la seguridad con tecnología de inspección de última generación y mejorará la confiabilidad de la operación.

• La modernización continuará durante el resto del año y se prevé que concluya a finales de 2026, manteniendo el aeropuerto plenamente operativo durante todo el proceso.

AERODOM, parte de la red VINCI Airports, informó que ya se encuentra operativa la primera fase del nuevo Sistema Automatizado de Manejo de Equipajes (Baggage Handling System – BHS) del Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), un importante avance dentro del proyecto de modernización de la infraestructura aeroportuaria que la empresa desarrolla en la principal terminal aérea del país.

Desde inicios de junio entró en funcionamiento la zona sur del nuevo BHS, correspondiente a la primera de las dos grandes etapas del proyecto de modernización del sistema de manejo de equipajes de salida.

Esta fase permitió iniciar la operación del nuevo sistema en una parte de la terminal, mientras continúan los trabajos en la zona norte, cuya integración completará el proyecto hacia finales de este año.

El nuevo sistema está diseñado para fortalecer la seguridad, eficiencia y confiabilidad del proceso de manejo de equipajes de salida, desde el check-in hasta su carga en las aeronaves.

La puesta en servicio de esta primera etapa se realizó de forma gradual y exitosa, sin afectar las operaciones del aeropuerto ni la experiencia de los pasajeros. Gracias a una cuidadosa planificación y coordinación entre los equipos técnicos y operativos, la transición hacia el nuevo sistema se desarrolló de manera fluida y prácticamente imperceptible para los viajeros, permitiendo mantener la continuidad del servicio mientras avanzan las obras.

Con una inversión superior a los RD$900 millones, el proyecto contempla la renovación integral del sistema existente, incorporando nuevos equipos de inspección de equipajes con tecnología de tomografía computarizada (Standard 3), un moderno sistema de control y monitoreo (SCADA), clasificadores automáticos, lectores de etiquetas de 360 grados y nuevas funcionalidades que optimizan todo el proceso de equipaje de salidas desde el check-in hasta la carga del equipaje en las aeronaves.

Una vez concluido el proyecto, el nuevo BHS prácticamente duplicará la capacidad de procesamiento de equipajes por hora, permitirá una mayor automatización de las operaciones y ofrecerá redundancia entre terminales y carruseles, fortaleciendo la continuidad operativa del aeropuerto. Asimismo, incorporará un sistema de mantenimiento preventivo más robusto y una mayor disponibilidad de repuestos para garantizar altos niveles de confiabilidad.

«La puesta en operación de esta primera fase representa un paso muy importante en la transformación del AILA. Con el respaldo de VINCI Airports, estamos incorporando tecnología de clase mundial que fortalece la seguridad del proceso de manejo de equipajes de salida, mejora la eficiencia operativa y eleva la experiencia de nuestros pasajeros y aerolíneas. Todo este proyecto, a pesar de su complejidad, se ha ejecutado manteniendo el aeropuerto en pleno funcionamiento, gracias al compromiso y la coordinación de nuestros equipos y aliados», expresó Cyril Girot, director general de AERODOM.

La modernización del BHS forma parte del amplio programa de inversiones que AERODOM y VINCI Airports ejecutan en el AILA para fortalecer la capacidad operativa del aeropuerto y prepararlo para el crecimiento sostenido del tráfico aéreo en los próximos años. Una vez completado el proyecto, el AILA contará con un sistema de manejo de equipajes de salida de última generación, alineado con los más altos estándares internacionales de seguridad, eficiencia y confiabilidad operacional.

Los trabajos continuarán durante los próximos meses con la implementación progresiva del resto del sistema, cuya conclusión está prevista para finales de este año, manteniendo en todo momento la continuidad de las operaciones aeroportuarias.

Sobre AERODOM

AERODOM, filial de VINCI Airports, es el operador privado de seis aeropuertos en la República Dominicana bajo un contrato de concesión vigente hasta 2060: Aeropuerto Internacional Las Américas (Santo Domingo), Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (Puerto Plata), Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (Samaná), Aeropuerto Internacional Arroyo Barril (Samaná), Aeropuerto Internacional María Montez (Barahona) y Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer (La Isabela, Santo Domingo). Desde su incorporación a la red de VINCI Airports en 2016, AERODOM trabaja para fortalecer la conectividad aérea del país, apoyar el crecimiento económico y liderar la gestión aeroportuaria sostenible.

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Sobre VINCI Airports

VINCI Airports, el mayor operador privado de aeropuertos del mundo, gestiona el desarrollo y la operación de más de 70 aeropuertos en 14 países. Como integrador global, VINCI Airports desarrolla, financia, construye y opera aeropuertos, aprovechando su capacidad de inversión y su experiencia para optimizar el desempeño operativo y modernizar la infraestructura, impulsando al mismo tiempo la transición ambiental. En 2016, VINCI Airports se convirtió en el primer operador aeroportuario en comprometerse con una estrategia ambiental internacional, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas (alcances 1 y 2) en toda su red para 2050, apoyando además la transición de sus grupos de interés.

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