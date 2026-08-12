El Gobierno sobrepasa las 1,200 aulas nuevas incorporadas para el inicio del nuevo año escolar 2026-2027

Por Emmanuel Solano

Santo Domingo.-El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD, a través de la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) informa que ha incorporado más de 1,200 aulas nuevas al sistema educativo nacional de cara al inicio del año escolar 2026-2027, como parte de un amplio programa de ampliación y recuperación de la infraestructura escolar que también ejecuta la intervención con trabajos de mantenimientos correctivos en 1,342 planteles en todo el país.

La cartera educativa informó que varios centros educativos se encuentran en la fase final de sus trabajos y serán entregados en los próximos días para alcanzar la meta de 1,500 nuevas aulas de cara al nuevo año lectivo, con el propósito de ampliar la capacidad instalada y garantizar condiciones adecuadas para el retorno a las aulas.

El proceso forma parte de las acciones impulsadas por la gestión de Gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader y del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, que tiene entre sus prioridades fortalecer la infraestructura educativa, atender las necesidades de los centros escolares y contribuir a que el próximo curso lectivo se desarrolle con mayores condiciones de calidad y seguridad para estudiantes y docentes.

La planificación de la DIE que dirige el ingeniero Roberto Herrera, establece, además, que 94 planteles mantienen trabajos activos con fechas estimadas de terminación durante agosto, lo que permitirá continuar ampliando la capacidad disponible para el inicio del nuevo año escolar con la incorporación de 762 aulas nuevas proyectadas para este mes.

A este esfuerzo de expansión se suma un programa nacional de mantenimiento que alcanza 1,342 planteles educativos, con intervenciones destinadas a preservar y mejorar las condiciones físicas de los centros que forman parte de la red pública y que representan 9,831 aulas beneficiadas.

Las labores de mantenimiento se desarrollan mediante diferentes modalidades de ejecución, entre ellas el Proceso de Rehabilitación, Mantenimiento y Terminación de Centros Escolares (PROTCES), los procesos gestionados por la Cámara Dominicana de la Construcción (CADOCON)–DIE, procedimientos de sorteos, brigadas de administración directa, licitaciones y brigadas de emergencia.

A través de infraestructura escolar también fueron construidos 32 techados deportivos escolares, de los cuales una gran parte ya ha sido entregados e inaugurados, mientras que los restantes se encuentran pendientes de actos de inauguración tras la conclusión de las obras.

La Dirección de Infraestructura Escolar mantiene el seguimiento de los proyectos que permanecen en ejecución y de aquellos próximos a ser entregados, con el objetivo de que las obras concluidas puedan incorporarse oportunamente a la dinámica de los centros educativos.

Visited 1 times, 1 visit(s) today