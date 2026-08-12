Centro Cultural Banreservas presenta amplia agenda cultural en Santo Domingo y Santiago durante agosto

Santo Domingo.- El Centro Cultural Banreservas desarrollará durante agosto una variada programación en sus sedes de Santo Domingo y Santiago, que incluirá teatro, música, artes visuales, literatura, cine y actividades formativas, con especial énfasis en la promoción de los valores patrióticos y la identidad cultural dominicana.

La agenda inicia en el Centro Cultural Banreservas de Santiago este jueves 13 de agosto, a las 6:00 de la tarde, con la presentación del libro Grufos, publicación que recopila las imágenes exhibidas en la exposición “Grufos 30 años” y busca preservar la memoria visual y el legado de uno de los colectivos fotográficos más importantes del país.

Ese mismo día, en Santo Domingo, el público podrá disfrutar del concierto “A Ritmo de Son”, un homenaje a Kundengo Minier y César Namnúm, dos destacadas figuras de la música popular dominicana. La actividad tendrá lugar en el Patio Español del Centro Cultural.

Como parte de la conmemoración de los 163 años del inicio de la Guerra de la Restauración, el Centro Cultural Banreservas de Santiago presentará el viernes 14 y sábado 15 de agosto la obra teatral Patria por Siempre, una puesta en escena producida por la Escuela de Teatro Solez, que reunirá a más de 50 actores y busca exaltar los valores patrios.

Asimismo, el viernes 14, la sede de Santo Domingo celebrará una nueva edición del encuentro anual de artesanos Selecta RD, dedicado en esta ocasión a las huellas de la cultura taína en la identidad dominicana.

La programación continuará el miércoles 19 de agosto con la inauguración de Brotes, primera exposición individual de la artista Yéssica Montero, en la Sala Ada Balcácer. La muestra reúne obras que evidencian la evolución creativa y proyección de Montero, considerada una de las artistas emergentes de la escena nacional.

Al día siguiente, el poeta dominicano Alejandro González, ganador del Premio Internacional de Poesía Emilio Prados, sostendrá un encuentro con el público para compartir experiencias sobre su trayectoria y producción literaria. La actividad está pautada para las 7:00 de la noche.

El sábado 22 de agosto, el Centro Cultural Banreservas de Santiago ofrecerá el taller El arte de florecer, una experiencia educativa que explorará la influencia de los colores presentes en la naturaleza y su representación en las obras de reconocidos artistas.

Posteriormente, el miércoles 26 de agosto, la sede de Santo Domingo realizará una tertulia a cargo de la doctora en Historia del Arte Laura Gil, quien abordará los orígenes y fundamentos del arte contemporáneo. El encuentro iniciará a las 7:00 de la noche.

Por su parte, el jueves 27 de agosto, el Centro Cultural Banreservas de Santiago inaugurará una exposición del artista plástico Persio Checo, integrada por pinturas y esculturas.

La programación concluirá el viernes 28 de agosto, en la sede de Santo Domingo, con la celebración del Día Nacional del Bolero, mediante el concierto Cuando el Bolero es Jazz, a cargo de Susana Silfa y su banda. La propuesta musical fusionará la esencia romántica del bolero con los matices y armonías del jazz.

Como parte de su oferta permanente, el Centro Cultural Banreservas presentará cada martes su tradicional Ciclo de Cine Clásico, dedicado durante agosto al cineasta español Luis Buñuel, con la proyección de reconocidas obras como El ángel exterminador, Él y Viridiana, a partir de las 7:00 de la noche.

El Centro Cultural Banreservas de Santiago está abierto al público de martes a viernes, de 10:00 de la mañana a 8:00 de la noche, y los sábados, domingos y días feriados, excepto los lunes, de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

En Santo Domingo, el Centro Cultural opera de lunes a viernes, de 9:00 de la mañana a 9:00 de la noche, y los fines de semana y días feriados, de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

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