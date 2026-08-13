LG Electronics lanza la campaña “Life’s Good 2026” para liberar la mente y enfocarla en lo que realmente importa

República Dominicana, 12 de agosto de 2026 — LG Electronics (LG) lanzó su campaña Life’s Good 2026 impulsando como mensaje central “Libera tu mente”. La campaña explora cómo las soluciones AI de LG pueden ayudar a reducir la carga mental de la vida cotidiana al encargarse discretamente de las tareas rutinarias, creando más tiempo y espacio para que las personas se concentren en lo que realmente importa.

La campaña llega en un momento en el que las personas trabajan más que nunca para mantener el día a día en funcionamiento, pero cada vez les resulta más difícil desconectarse de sus responsabilidades. Según los resultados de una encuesta realizada por LG, las personas pasan casi una cuarta parte del año lidiando con la carga mental, equivalente a 87 días al año. La carga mental es ese peso invisible generado por el flujo constante de información, las innumerables decisiones pequeñas y las exigencias de la vida cotidiana. Para muchas personas, la carga mental las acompaña hasta llegar a casa, ocupando sus pensamientos incluso durante los momentos destinados al descanso y la recuperación.

“A medida que la tecnología se convierte en parte de la vida cotidiana, debería ayudar discretamente a las personas a recuperar su tiempo y atención para enriquecer sus vidas”, afirmó Kim Hyo-eun, directora de la División de Gestión de Marca de LG. “En su cuarto año, la campaña Life’s Good continúa mostrando cómo la innovación hace que la vida sea mejor y convierte la promesa de marca en una experiencia real”.

Como continuación de campañas anteriores como “We don’t make life good, you do” (2024) y “Less artificial. More human” (2025), la campaña de este año se centra en la creciente carga mental de la vida moderna y en crear espacios para aquello que hace que la vida sea mejor.

Dando vida a la campaña

El video principal de la campaña sigue a una familia que, durante una noche, se aleja de la carga mental de la vida cotidiana. El video captura pequeños momentos significativos que suelen quedar desplazados por las responsabilidades del día a día, desde conversaciones espontáneas y comidas compartidas hasta el simple placer de estar plenamente presentes.

A través de esta historia, LG invita a las personas a hacerse una pregunta sencilla: ¿a qué le harías espacio si pudieras dejar de lado tu carga mental, aunque fuera solo por una noche?

El mensaje de la campaña cobra vida a través de videos enfocados en productos como LG WashTower, LG Styler, LG OLED y LG DUALCOOL. Estas piezas muestran cómo los productos de LG pueden ayudar a reducir la carga mental cotidiana al encargarse discretamente de las tareas rutinarias, liberando la mente de las personas para disfrutar de los momentos que realmente importan.

Como parte de la campaña, LG también presenta una experiencia interactiva diseñada para ayudar a las personas a comprender mejor su propia carga mental. A través de una serie de preguntas, los usuarios pueden reflexionar sobre cuánta carga mental llevan consigo y qué factores contribuyen a ella. Al hacer más visible este peso invisible, LG busca ayudar a las personas a liberar su mente para experimentar Life’s Good.

La campaña se basa en una investigación que revela hasta qué punto la carga mental se ha incorporado a la vida cotidiana.

La magnitud del problema

Los resultados de la encuesta muestran que, en promedio, las personas experimentan 27 interrupciones relacionadas con la carga mental durante sus horas de vigilia.

“A través de mi investigación sobre la depresión de alto funcionamiento, he encontrado que el peso constante de las tareas domésticas no compartidas es un factor silencioso que puede desencadenar agotamiento emocional”, afirmó la Dra. Judith Joseph, psiquiatra certificada y incluida en TIME100 Creadores 2026. “El enfoque de LG en reducir la carga mental aborda la raíz de esta crisis moderna. El verdadero bienestar en la era de la IA implica aliviar estas cargas invisibles mediante tecnología inteligente, liberando los recursos psicológicos necesarios para recuperar la alegría, la espontaneidad y la conexión humana”.

El impacto en las personas

Más de la mitad de los encuestados (51%) afirmó que la carga mental les impide dormir bien, mientras que casi la mitad (49%) señaló que afecta su salud física.

Los resultados también revelaron una importante realidad humana: las personas se esfuerzan por mantener todo organizado, pero lo que más extrañan es la libertad de ser espontáneas. Cuando se les preguntó qué harían si pudieran liberarse de esa carga, las personas no mencionaron una mayor productividad o alcanzar más objetivos. En cambio, hablaron de perderse en un libro, pasar tiempo no planificado con sus seres queridos y disfrutar de momentos alejados de las responsabilidades cotidianas.

El papel de la tecnología

El estudio encontró que las responsabilidades no remuneradas en el hogar contribuyen más a la carga mental que el trabajo remunerado, lo que pone de manifiesto la oportunidad que tiene la tecnología para el hogar en generar un impacto significativo.

Casi tres de cada cuatro encuestados (73%) consideran que la tecnología adecuada para el hogar podría ayudar a reducir su carga mental, actualmente existe una mayor demanda de soluciones que de manera proactiva se encargan de las tareas rutinarias sin requerir atención constante.

Los resultados apuntan hacia una dirección clara para la tecnología: no se trata simplemente de ayudar a las personas a hacer más, sino de encargarse discretamente de las responsabilidades cotidianas para que puedan dedicar menos tiempo a gestionar la vida y más tiempo a vivirla. Este hallazgo está alineado con la visión de Affectionate Intelligence de LG y con el mensaje de la campaña: “Libera tu mente. Life’s Good.”

Para conocer más sobre la campaña, visita www.lg.com/lifesgood.

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