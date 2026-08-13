Exposición fotográfica muestra cómo la investigación, la ciencia y la gestión ambiental contribuyen a la conservación de la biodiversidad en Barrick Pueblo Viejo

Santo Domingo, República Dominicana. – Barrick Pueblo Viejo inauguró la exposición fotográfica “Pueblo Viejo y su biodiversidad: gestión responsable de una minería moderna”, una muestra que invita al público a descubrir la riqueza biológica presente en el entorno de la mina y a conocer cómo la investigación científica, el monitoreo ambiental y la gestión de biodiversidad contribuyen a comprender y fortalecer la conservación de los ecosistemas.

El evento inaugural estuvo liderado por Gisselle Valera presidenta de la minera, quien destacó que “en Barrick Pueblo Viejo proteger la biodiversidad dominicana es salvaguardar un patrimonio único para nuestro país y para la humanidad.”

La actividad contó también con la presencia del ministro de Energía y Minas Joel Santos y la gobernadora de la provincia Sánchez Ramírez Cristiana Rodríguez de Alba.

La exposición reúne imágenes de especies de fauna y flora registradas en la zona de operación minera, junto a elementos que permiten comprender el trabajo de investigación, monitoreo y gestión ambiental realizado durante años por el departamento de Medio Ambiente de Barrick Pueblo Viejo para generar conocimiento sobre la biodiversidad local.

Más allá de presentar fotografías de naturaleza, la exposición propone una reflexión sobre el papel de la ciencia en la conservación. A través de sus distintos módulos, los visitantes podrán conocer cómo el conocimiento se convierte en una herramienta para comprender mejor las especies, sus hábitats y las decisiones necesarias para su protección.

Uno de los ejes centrales de la muestra es la historia del Gecko de Bandas de Samaná (Sphaerodactylus samanensis), una especie endémica de República Dominicana que, gracias a la reevaluación científica liderada por Barrick, permitió ampliar el conocimiento sobre su distribución y contribuir a la actualización de su estado de conservación ante la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La exposición también muestra especies que funcionan como indicadores naturales de la salud ambiental, entre ellas aves, anfibios, reptiles e insectos polinizadores como las abejas y su monitoreo contribuye a comprender mejor las condiciones de los ecosistemas donde habitan.

Pueblo Viejo y su biodiversidad: gestión responsable de una minería moderna, estará abierta al público en Galería 360 desde el 13 al 30 de agosto y ofrece una oportunidad para conocer de cerca especies, ecosistemas y procesos que evidencian cómo la investigación, la observación y la gestión ambiental contribuyen a la conservación de la biodiversidad.

Durante los fines de semana se realizarán actividades dirigidas a niños, además de charlas educativas sobre los procesos de gestión de biodiversidad que Pueblo Viejo lleva a cabo, las cuales serán anunciadas en las redes sociales de Barrick Pueblo Viejo y Galería 360.

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SOBRE PUEBLO VIEJO

Pueblo Viejo está ubicado en la provincia Sánchez Ramírez, República Dominicana, y es operado por Pueblo Viejo Dominicana Corporation, una empresa conjunta entre Barrick (60 %) y Newmont (40 %). La operación desarrolla programas de investigación, monitoreo, gestión ambiental, restauración y educación ambiental orientados a comprender mejor el territorio y contribuir a la conservación de la biodiversidad presente en su entorno.

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