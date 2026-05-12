The Banker reconoce a Banreservas como el banco número uno de la República Dominicana

Santo Domingo. – La prestigiosa revista internacional The Banker reconoció a Banreservas en cuatro categorías, entre ellas la de banco número uno de la República Dominicana en 2026, al tomar en cuenta diversos indicadores financieros como el capital básico, el total de activos, la rentabilidad y la solidez.

El ranking de la publicación también posicionó a la institución financiera en el primer lugar en materia de liquidez en el país; en el cuarto puesto entre los 30 bancos más grandes del Caribe, al subir una posición en comparación con 2025; y en el quinto lugar con mayor liquidez en toda la región, resultados que consolidan su liderazgo y fortaleza.

Al referirse a estos reconocimientos, el presidente ejecutivo de Banreservas, doctor Leonardo Aguilera, afirmó que son consecuencia del extraordinario desempeño financiero de la entidad, que además de enfocarse en la eficiencia y la rentabilidad, mantiene como prioridad el apoyo a los distintos sectores productivos de la nación.

“Como principal banco del sistema financiero nacional, estamos conscientes de nuestro rol, por lo que desempeñamos un papel fundamental en el desarrollo de la economía dominicana y en el bienestar de la gente en toda la geografía nacional y más allá de nuestras fronteras”, expresó.

Agregó que “estos premios son un reflejo de la trascendental gestión comercial de Banreservas, lo que nos consolida como un referente bancario en la República Dominicana y en toda la región del Caribe”.

Criterios utilizados

The Banker analizó el capital básico para medir la solidez financiera y clasificar el tamaño y la estabilidad de los bancos evaluados en cada país o región, así como el total de activos y la cuota de mercado, lo que pone de relieve la escala de las operaciones de las instituciones galardonadas. Otros factores considerados fueron la rentabilidad, el retorno sobre el capital y el retorno sobre los activos.

Otros premios recibidos

Estos cuatro reconocimientos de The Banker se suman a los obtenidos por la institución en 2025, entre los que destacan los otorgados por la revista Euromoney, que reconoció a Banreservas como Mejor Banco Digital de la República Dominicana, Mejor Banco de América Latina en Responsabilidad Social y Corporativa, Mejor Banco de la República Dominicana, así como Mejor Banco para Pymes del Caribe y de la República Dominicana.

Asimismo, la revista LatinFinance distinguió a Banreservas en 2025 como Banco del Año en la República Dominicana y Mejor banco para Pymes de América Latina y el Caribe.

De igual forma, Global Finance premió a la entidad como Mejor Proveedor de Financiamiento de Comercio Exterior en el Caribe y en la República Dominicana, así como Mejor Proveedor de la Cadena de Suministro en el Caribe.

En tanto, World Finance reconoció al Banco de todos los dominicanos como Mejor Grupo Bancario, Mejor Banco Comercial y Retail, y Mejor Banco en Gobierno Corporativo.

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