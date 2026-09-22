TNR expone avances en riego agrícola al ministro de Agricultura

Santo Domingo. El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, conoció los logros alcanzados por la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR) junto con las iniciativas que desarrolla para promover la transformación del riego agrícola y contribuir a enfrentar los efectos del cambio climático.

Claudio Caamaño Vélez, titular de la TNR, recibió al funcionario y se hizo acompañar por el subdirector del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Daniel Gómez, quienes realizaron un recorrido por las instalaciones de la entidad, donde constataron las principales líneas de trabajo que se ejecutan para fortalecer la tecnificación agrícola.

Caamaño Vélez presentó al ministro los programas que forman parte de la estrategia institucional para ampliar la incorporación de tecnologías en las unidades productivas y contribuir a mejorar las condiciones de los agricultores beneficiarios.

En ese sentido, expuso los resultados de las 15 convocatorias agrícolas del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir), realizadas en diferentes regiones del país para estimular la tecnificación del riego mediante el otorgamiento de bonificaciones no reembolsables a productores elegibles, seleccionados a través de convocatorias públicas a concurso, de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos.

Explicó que dichas convocatorias han impactado a 229 productores de San Juan, Azua, Valverde, Santiago Rodríguez, Bahoruco, Independencia, Vallejuelo, Vicente Noble y Tamayo, Ocoa, entre otras localidades, con una inversión superior a los RD$136 millones e impactando 17,754 tareas.

Asimismo, indicó que las bonificaciones del Fotesir, junto con el apoyo financiero del programa Bagri-Riego, han contribuido a disminuir los costos promedio por tarea de los sistemas de riego, de RD$35,000, según las estadísticas del Banco Agrícola, a menos de RD$16 mil pesos.

De su lado, Francisco Oliverio Espaillat calificó de relevante el trabajo realizado por la institución e insistió en la necesidad de continuar fortaleciendo las infraestructuras de riego, particularmente las redes de canales.

El ministro de Agricultura expresó su disposición de continuar creando sinergias con las instituciones involucradas del sector para continuar dando respuestas que contribuyan al desarrollo de la producción agropecuaria nacional.

La visita contó con la asistencia, por el Ministerio de Agricultura, de Rafael Landestoy, director regional Valdesia, y Manuel González, asesor técnico. Por parte de la TNR participaron los encargados Pablo Grimaldi, de Administrativo y Financiero; Jorge Soto, de Operaciones; Indhira Pulinario, de Fotesir; y Ramón Antonio Cabrera de Jurídica.

Visited 1 times, 1 visit(s) today