CONFENAGRO propone declarar 2027 Año de la Sanidad Agropecuaria

Santo Domingo.– La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) expresó su preocupación por la situación de la sanidad agropecuaria del país y propuso declarar el 2027 como “Año de la Sanidad Agropecuaria”, con una agenda nacional enfocada en prevención, vigilancia, educación y fortalecimiento de las capacidades sanitarias.

La organización señaló que situaciones como la suspensión del programa de preinspección para las exportaciones de mango hacia Estados Unidos y la permanencia de la peste porcina africana (PPA) ponen de manifiesto la necesidad de mantener controles sanitarios sólidos para proteger la producción y garantizar el acceso a los mercados.

“Nos preocupa el estado de la sanidad agropecuaria. Lo ocurrido recientemente con el mango demuestra que una debilidad en nuestros sistemas de control puede tener consecuencias directas sobre los productores y sobre el acceso de nuestros productos a los mercados internacionales”, expresó Wilfredo Cabrera, presidente de CONFENAGRO.

CONFENAGRO valoró las medidas adoptadas por el Ministerio de Agricultura para corregir las debilidades identificadas en el programa de preinspección del mango y los avances registrados durante 2026 en la reducción de los casos de PPA. Sin embargo, consideró que ambas experiencias deben servir para impulsar mejoras permanentes en los sistemas de sanidad animal y vegetal.

La Confederación sostuvo que esta tarea no corresponde únicamente a las instituciones públicas. Consideró fundamental incorporar a los productores mediante programas permanentes de educación, capacitación y asistencia técnica sobre bioseguridad, identificación temprana de enfermedades y plagas, manejo sanitario, trazabilidad y mecanismos de alerta.

“Cada productor debe comprender que también forma parte del sistema nacional de sanidad agropecuaria. Muchas veces la primera alerta ocurre en una finca y mientras más preparado esté el productor para identificar y comunicar un problema, mayor será nuestra capacidad para actuar a tiempo”, afirmó Cabrera.

En ese sentido, CONFENAGRO propuso que 2027 sea declarado Año de la Sanidad Agropecuaria en República Dominicana, articulando al Gobierno, las organizaciones de productores, universidades, organismos internacionales y demás actores vinculados al sector en torno a una agenda común.

La iniciativa plantea como prioridades fortalecer la vigilancia y los laboratorios; ampliar la capacitación de productores y técnicos; mejorar los sistemas de alerta temprana y trazabilidad; desarrollar campañas nacionales de prevención; y garantizar los recursos necesarios para la sanidad animal y vegetal.

“Queremos que 2027 marque un antes y un después en la manera en que República Dominicana aborda la sanidad agropecuaria. Tenemos que avanzar hacia una cultura de prevención en la que productores, autoridades y demás actores asumamos la sanidad como una responsabilidad compartida”, manifestó Cabrera.

CONFENAGRO reiteró su disposición de trabajar junto al Ministerio de Agricultura y las instituciones competentes en esta agenda, con el objetivo de proteger la producción nacional, los ingresos de los productores, la seguridad alimentaria y la presencia de los productos dominicanos en los mercados internacionales.

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