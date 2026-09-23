Geanilda Vásquez valora resultados de la CEPAL: “El dato nos compromete a seguir trabajando en favor de la juventud dominicana»

Santo Domingo, martes 22 de septiembre de 2026. La coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, valoró los resultados de la CEPAL y planteó que el desafío es convertir los avances en oportunidades sostenibles para los jóvenes en condición de vulnerabilidad.

La población de jóvenes que ni estudian ni trabajan pasó de 28.3 % en 2020 a 16.59 % en el primer trimestre de 2026.

La servidora pública además planteó que la reducción de la población de jóvenes que ni estudian ni trabaja- de acuerdo con el informe “Entre la Escuela y el Trabajo: Juventudes en Transición en América Latina”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)- debe analizarse no solo desde el comportamiento del indicador, sino también desde las oportunidades que han permitido su incorporación a la educación y al mercado laboral.

El informe indica que, en República Dominicana, el segmento poblacional de jóvenes entre los 14 a 24 años en esta condición pasó de 28.3 % en 2020 a 16.59 % en el primer trimestre de 2026, una reducción que representa la incorporación de más de 200 mil jóvenes a espacios educativos y laborales, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central.

El indicador también se encuentra por debajo del 18.03 % registrado en 2019.

En este contexto la funcionaria ponderó que “el dato obliga a mirar qué hay detrás del porcentaje”.

La coordinadora sostuvo, además, que el reto de las políticas públicas es acompañar a los jóvenes más allá de la capacitación, procurando que puedan acceder a empleos, continuar sus estudios o desarrollar iniciativas de emprendimiento.

“No se trata solamente de reducir la cantidad de jóvenes que están fuera del estudio y del empleo, sino de asegurar que quienes ingresan a esos espacios puedan construir una trayectoria sostenible”.

El Gobierno también señaló la reducción del desempleo juvenil, que pasó de 15.7 % en 2019 a 12.4 % en 2025, mientras que distintas iniciativas han ampliado el acceso de los jóvenes a la educación secundaria, técnico-profesional y universitaria, así como a programas de formación y empleo.

Entre estas iniciativas se encuentra Oportunidad 14-24, programa del Gabinete de Política Social dirigido a jóvenes de 14 a 24 años que se encuentran fuera del sistema educativo y/o del mercado laboral. La iniciativa ha graduado a más de 35 mil jóvenes mediante procesos de formación y acompañamiento orientados a facilitar su incorporación al empleo, la continuidad educativa y el emprendimiento.

Visited 1 times, 1 visit(s) today