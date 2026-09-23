Geanilda Vásquez valora resultados de la CEPAL: “El dato nos compromete a seguir trabajando en favor de la juventud dominicana»
El informe de la CEPAL indica que, en República Dominicana, el segmento poblacional de jóvenes pasó de 28.3 % en 2020 a 16.59 % en el primer trimestre de 2026.
Santo Domingo, martes 22 de septiembre de 2026. La coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, valoró los resultados de la CEPAL y planteó que el desafío es convertir los avances en oportunidades sostenibles para los jóvenes en condición de vulnerabilidad.
La población de jóvenes que ni estudian ni trabajan pasó de 28.3 % en 2020 a 16.59 % en el primer trimestre de 2026.
La servidora pública además planteó que la reducción de la población de jóvenes que ni estudian ni trabaja- de acuerdo con el informe “Entre la Escuela y el Trabajo: Juventudes en Transición en América Latina”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)- debe analizarse no solo desde el comportamiento del indicador, sino también desde las oportunidades que han permitido su incorporación a la educación y al mercado laboral.
El informe indica que, en República Dominicana, el segmento poblacional de jóvenes entre los 14 a 24 años en esta condición pasó de 28.3 % en 2020 a 16.59 % en el primer trimestre de 2026, una reducción que representa la incorporación de más de 200 mil jóvenes a espacios educativos y laborales, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo del Banco Central.
El indicador también se encuentra por debajo del 18.03 % registrado en 2019.
En este contexto la funcionaria ponderó que “el dato obliga a mirar qué hay detrás del porcentaje”.
La coordinadora sostuvo, además, que el reto de las políticas públicas es acompañar a los jóvenes más allá de la capacitación, procurando que puedan acceder a empleos, continuar sus estudios o desarrollar iniciativas de emprendimiento.
“No se trata solamente de reducir la cantidad de jóvenes que están fuera del estudio y del empleo, sino de asegurar que quienes ingresan a esos espacios puedan construir una trayectoria sostenible”.
El Gobierno también señaló la reducción del desempleo juvenil, que pasó de 15.7 % en 2019 a 12.4 % en 2025, mientras que distintas iniciativas han ampliado el acceso de los jóvenes a la educación secundaria, técnico-profesional y universitaria, así como a programas de formación y empleo.
Entre estas iniciativas se encuentra Oportunidad 14-24, programa del Gabinete de Política Social dirigido a jóvenes de 14 a 24 años que se encuentran fuera del sistema educativo y/o del mercado laboral. La iniciativa ha graduado a más de 35 mil jóvenes mediante procesos de formación y acompañamiento orientados a facilitar su incorporación al empleo, la continuidad educativa y el emprendimiento.