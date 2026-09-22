Conferencia Dominicana de Solidaridad con Cuba reafirma respaldo al pueblo cubano y rechaza acciones de presión contra la isla

Santo Domingo, RD. – Más de 300 representantes de organizaciones políticas la sociales, participaron en una Conferencia de solidaridad con Cuba, donde se reafirmó el respaldo del pueblo dominicano al pueblo cubano, a su soberanía y a su derecho a vivir en paz, al tiempo que se rechazaron las medidas de presión, aislamiento y hostilidad dirigidas contra Cuba por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

Expusieron el Embajador de Cuba en República Dominicana, Ángel Arzuaga; y el profesor de la UASD, Dr. Ángel Veras Aybar, quienes destacaron el vínculo histórico de solidaridad entre el pueblo dominicano y cubano, así como episodios de la historia compartida de ambas naciones.

El documento recuerda la participación de combatientes cubanos en las expediciones de Constanza, Maimón y Estero Hondo, ocurridas en 1959, y reivindica la solidaridad histórica entre ambos pueblos, mencionando además figuras como Hatuey, Máximo Gómez, Enrique Jimenes Moya y Pichirilo Mejía.

Sostiene que, desde el triunfo de la Revolución Cubana, Estados Unidos ha aplicado distintas medidas contra Cuba, incluyendo restricciones económicas y comerciales. Asimismo, afirma que estas políticas se han mantenido durante décadas y que sus efectos han impactado el acceso de la población cubana a combustibles, electricidad, medicamentos, alimentos y otros bienes.

La Conferencia también expresó su preocupación por las recientes medidas atribuidas al Gobierno de Donald Trump contra Cuba y rechazó cualquier posibilidad de una intervención militar o de acciones destinadas a provocar un cambio de gobierno mediante presiones externas.

Uno de los puntos centrales es el rechazo a la presión sobre gobiernos latinoamericanos para que modifiquen sus relaciones diplomáticas con Cuba. En ese contexto, la declaración condenó la expulsión de diplomáticos cubanos de República Dominicana y cuestionó la decisión del Gobierno dominicano de disponer dicha medida.

“Condenamos muy firmemente que el Gobierno dominicano aceptara la presión del Departamento de Estado de Estados Unidos y dispusiera la expulsión del personal diplomático cubano y sus familiares”, señala la declaración.

La Conferencia Dominicana de Solidaridad con Cuba concluyó su declaración con un mensaje de reafirmación de los vínculos entre ambos pueblos: “¡El pueblo dominicano jamás dejará a Cuba sola, no es una amenaza para Estados Unidos ni el mundo y tiene el derecho a vivir en paz!”

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