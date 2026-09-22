Director de UTEPDA recibe a Viceministro de Recursos Naturales, José Elías González

SANTO DOMINGO.– El director ejecutivo de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (UTEPDA), ingeniero Nídio Encarnación, recibió este lunes en su despacho al viceministro de Recursos Naturales, José Elías González, con quien intercambió ideas sobre la protección y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales.

Durante el encuentro, ambos funcionarios abordaron temas relacionados con la conservación de los bosques y el desarrollo de acciones que contribuyan al uso sostenible de los recursos naturales en las zonas donde la UTEPDA ejecuta sus proyectos.

La UTEPDA es una dependencia del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que desarrolla proyectos agroforestales en cuencas hidrográficas de seis provincias de la región Sur: Azua, San Juan, Elías Piña, Barahona, Bahoruco e Independencia.

A través de sus proyectos, la institución apoya a productores que desarrollan actividades agrícolas en armonía con el medio ambiente, mediante la entrega de plantas agroforestales, agroinsumos, asistencia técnica, mantenimiento de caminos y apoyo en la gestión de títulos de propiedad.

Entre las funciones de la UTEPDA también se encuentra contribuir a la protección de los bosques, la conservación de las cuencas hidrográficas y el manejo sostenible de los recursos naturales, como parte de su compromiso con el desarrollo sostenible del campo dominicano.

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