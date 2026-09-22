ETED renueva infraestructuras de 69 kV para garantizar mayor confiabilidad del sistema

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) realizará los días martes 22 y miércoles 23 de septiembre trabajos programados en líneas de transmisión de 69 kV de las zonas Norte, Nordeste, Sur y Este del país, como parte de las acciones preventivas y de mejora de infraestructura destinadas a fortalecer la seguridad, confiabilidad y eficiencia de la red eléctrica nacional.

El martes 22 de septiembre, de 9:00 a. m. a 4:00 p. m., las brigadas de la ETED reemplazarán estructuras deterioradas en la línea 69 kV Bonao 2–Hatillo. Durante estas labores se verá afectado temporalmente el servicio eléctrico en La Cumbre, Rancho Arriba, Maimón, Centro de Maimón, Bella Vista, Puerto Rico, Venezuela, Buenos Aires, La Sabana, Los Coquitos, El Copey, Los Martínez, La Piñita, La Atalaya, Loma Mala y Llagal, en la provincia Monseñor Nouel. Asimismo, estarán afectados los clientes Cormidom I y Cormidom II.

Ese mismo día, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., se desarrollarán labores en la línea 69 kV Barahona–Cruce de Cabral, que contemplan la instalación de postes metálicos y de madera, así como la colocación de conductores eléctricos. Estos trabajos no implican afectaciones a comunidades y tendrán incidencia temporal sobre Zona Franca Barahona e Ingenio Barahona.

Para el miércoles 23 de septiembre, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m., está programado el reemplazo de estructuras deterioradas en la línea 69 kV Sosúa 2–Sabaneta de Yásica. Durante la intervención estarán afectadas temporalmente las comunidades Charamicos, El Batey, Pueblo Nuevo, Sosúa Abajo, La Mulata 1, 2, 3 y 4, Perla Marina, Playa Chiquita, Lomas Mironas, Playa Laguna, Bella Vista, Maranata, Madre Vieja y Villa Betania, en la provincia Puerto Plata. También estarán afectados Acueducto Sosúa, Sosúa, Cabarete y Sabaneta de Yásica.

También el miércoles 23, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., la ETED realizará el reemplazo de estructuras deterioradas en la línea 69 kV SPM–ZF SPM Chentec, en San Pedro de Macorís. Los trabajos no contemplan afectaciones a comunidades y tendrán incidencia temporal en Zona Franca San Pedro de Macorís, Coastal Petroleum Dominicana, Universidad Central del Este, Zona Franca San Pedro AES y Zona Franca San Pedro Chentec.

Asimismo, de 9:00 a. m. a 2:00 p. m., serán reemplazados aisladores en la línea 69 kV Bonao 2–La Vega. Por estas labores estarán afectadas temporalmente las comunidades El Pino, Pontón, Prados del Norte, Residencial Don Pedro, Sabaneta, Jayaco Abajo, La Altagracia, Los Jaguares, Punta Larga, Piña Vieja, Loma Miranda, Callejo la Piedra, Jima Arriba, La Frontera, San Bartolo y Jima Rincón, pertenecientes a la provincia La Vega. Entre los clientes afectados se encuentran Industria Dominicana de Alimentos (INDAL) y el Hospital Traumatológico Juan Bosch.

La ETED agradece la comprensión de la ciudadanía durante la ejecución de estos trabajos y reitera que estas acciones forman parte de su plan de mantenimiento y modernización de la red de transmisión nacional, orientado a continuar fortaleciendo la estabilidad y eficiencia del sistema eléctrico, como habilitador de la transición energética y digital de la República Dominicana.

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