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Leo Messi y Gabriel Escarrer preparan en Miami la expansión de MiM Hotels

El futbolista y el presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International hicieron balance del primer año de su alianza y avanzaron en los nuevos proyectos de la marca hotelera.

PRIMICIAS DIGITAL22 de septiembre de 2026
1 1 minuto de lectura

Miami. Un año después de la incorporación de MiM Hotels a Meliá Collection, el futbolista Leo Messi y Gabriel Escarrer, presidente y consejero delegado de Meliá Hotels International, se reunieron este fin de semana en Miami para evaluar los resultados de esta primera etapa y definir sus próximas líneas de desarrollo.

 El encuentro, celebrado tras el último partido disputado por el delantero y en compañía de sus familias, permitió abordar los proyectos que marcarán la siguiente etapa de la alianza. La ocasión dejó, además, la primera fotografía oficial de ambos desde el inicio de su colaboración.

La integración en Meliá Collection, la colección de hoteles singulares de Meliá Hotels International, combina la impronta y la visión de los hoteles impulsados por Messi con la sólida experiencia operativa, la capacidad de distribución global y el liderazgo internacional de la compañía. El objetivo compartido es reforzar el posicionamiento de MiM Hotels y ampliar sus oportunidades de crecimiento dentro del segmento de lujo.

Aunque todavía no se han revelado los destinos ni las características de las próximas iniciativas, la reunión en Miami confirma el avance de la estrategia de crecimiento y anticipa un nuevo capítulo para MiM Hotels. Las novedades se darán a conocer en los próximos meses.

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PRIMICIAS DIGITAL22 de septiembre de 2026
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