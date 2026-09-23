INAPA conmemoró su aniversario 64 con misa de acción de gracias y ofrenda floral

El Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) conmemoró este martes, 22 de septiembre, su aniversario 64 con una misa de acción de gracias, celebrada en la Catedral de Santo Domingo, primada de América, en la Ciudad Colonial.

Durante el acto, el director ejecutivo del INAPA, Wellington Arnaud, expresó su agradecimiento a su esposa, hijos y hermanos, así como a directores y colaboradores, por el apoyo y la presencia en esta fecha especial para la institución.

Asimismo, destacó que el aniversario no solo representa celebrar un año más; sino también reconocer la historia, el trabajo y los avances alcanzados por la institución a lo largo de sus 64 años. En ese sentido, resaltó la importancia de garantizar agua potable y saneamiento señalando que detrás de cada proyecto hay personas y comunidades que esperan soluciones.

«Quiero destacar el respaldo que hemos recibido del presidente Luis Abinader al sector agua. Durante esta gestión hemos destinado una inversión cinco veces superior a la registrada en períodos anteriores como parte de una planificación orientada a transformar el sector y contribuir a reducir la deuda social acumulada durante años en materia de agua potable y saneamiento», expresó Arnaud.

Asimismo, resaltó la reciente participación del INAPA en una reunión extraordinaria del Consejo Interamericano de Desarrollo Integral (CIDI) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington, D. C., donde el país presentó sus experiencias y lecciones de éxito en materia de agua potable y saneamiento, como parte de los logros en este sector.

Luego de la eucaristía, el director ejecutivo del INAPA encabezó el traslado hacia el Altar de la Patria, donde depositó una ofrenda floral en homenaje a los padres de la patria.

La ceremonia contó con la presencia de autoridades civiles y municipales, representantes de instituciones públicas, invitados especiales y colaboradores del INAPA, quienes acompañaron al director ejecutivo en la conmemoración del 64.º aniversario de la institución.

La jornada permitió consolidar el compromiso del INAPA con su misión de contribuir a garantizar servicios eficaces de agua potable y saneamiento a la población dominicana.

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