Santo Domingo, D. N. La inteligencia artificial (IA) no hará desaparecer los centros de contacto dominicanos, pero transformará su modelo de negocio. Las máquinas asumirán la mayor parte de las consultas rutinarias y los agentes humanos se concentrarán en los casos difíciles, en un cambio que exige adecuar la formación del personal, el marco legal de las empresas y la oferta de espacios corporativos para que el país no pierda competitividad frente a otros destinos de la región.

Esa fue la conclusión central del panel «¿La IA acabará con los call centers? El valor humano, el talento y el futuro del BPO en la nueva economía interamericana», organizado por la Asociación Interamericana de Empresas (ASINE) en Villa Palmera Business Center y moderado por el analista Pavel De Camps Vargas.

El debate tiene peso económico. Los centros de contacto y las empresas de tercerización de procesos empresariales (BPO, por sus siglas en inglés) sumaron 37 218 empleos en 114 empresas de zonas francas al cierre de 2025, un 3,26 % más que en 2024, y se ubicaron como la segunda actividad con más empleos directos bajo ese régimen, según el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE).

Uno de los planteamientos de mayor alcance para la inversión lo formuló George Torres, socio fundador y presidente de ContaDom y Amiko BPO, quien propuso una alianza público-privada para llevar nuevas operaciones de centros de contacto y BPO fuera del Gran Santo Domingo. Planteó coordinar con las universidades la formación de personal y acompañar la inversión en inmuebles con el desarrollo de los servicios que necesita cada operación. En el panel se mencionó a Santiago por su base universitaria y de zonas francas, y a Punta Cana como una plaza que el sector podría explorar. Torres puso como ejemplo a Costa Rica, cuyo éxito en la atracción de este tipo de inversión atribuyó a la articulación entre el Estado y el sector privado.

En la apertura, la presidenta de ASINE, Yissett Stalcup, ilustró el cambio con un cobro duplicado. Una herramienta de IA puede localizar el cargo en segundos, pero resolver una excepción y explicarle al cliente qué puede esperar exige criterio y margen de decisión.

Medir la resolución, no el volumen

Federico Largo Mejía, fundador y CEO de Sinapsis Ingeniería, firma especializada en ingeniería y operaciones BPO en América Latina, advirtió que muchas empresas evalúan la IA por la cantidad de llamadas que contiene y no por los problemas que resuelve. «Resolución no significa contención», afirmó.

Una llamada puede terminar en el canal automatizado porque el cliente desistió de seguir intentando, y esa diferencia importa tanto para medir la calidad del servicio como para estimar el ahorro real que deja la automatización. Propuso verificar en los días siguientes si el problema quedó resuelto, medir la satisfacción y facilitar el paso a un agente cuando el caso lo requiera.

«La inteligencia artificial no va a reemplazar los call centers; los va a obligar a mutar de vender volumen de llamadas a resolver problemas complejos», sostuvo. Recomendó una implementación gradual, en la que la IA comience como apoyo al agente mientras la empresa detecta y corrige los procedimientos ambiguos que la tecnología no sabe resolver. Superada esa etapa, estimó, alrededor del 80 % de la operación podría apoyarse en la IA y el 20 % de mayor complejidad quedaría a cargo de equipos humanos.

Ese 20 %, añadió, cambiará también la forma de trabajar. Los cubículos aislados darán paso a áreas abiertas donde especialistas atenderán casos críticos en jornadas intensas de unas cuatro horas, comparables a las de un controlador aéreo. Largo Mejía destacó además que la IA permite auditar la totalidad de las llamadas, información que podría servir a universidades y al Estado para diseñar programas de formación ajustados a lo que demanda la industria.

La IA también es un asunto legal

En el plano operativo y legal, Torres subrayó que incorporar la IA no consiste en instalar un software y empezar a contestar llamadas, sino en construir una estructura legal que respalde esa decisión. Recordó que los centros dominicanos operan para clientes de otras jurisdicciones, como Estados Unidos y Europa, donde el mal uso de estas herramientas ya ha derivado en sanciones costosas, por lo que pidió considerar desde el diseño las obligaciones contractuales y las reglas aplicables en los mercados donde se presta el servicio.

Torres señaló que el nuevo Código Penal, que incorpora la responsabilidad penal de las personas jurídicas, obliga a precisar en los contratos quién responde por los daños que pueda causar una decisión automatizada. Citó como referencia el Decreto 787-26, mediante el cual el Gobierno aprobó el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, y llamó al sector privado a anticiparse a una regulación que considera previsible. Recomendó crear comités internos especializados para decidir en qué procesos incorporar la IA, cómo evaluar su aporte al cliente y quién supervisará su uso, y advirtió que el retorno de estas inversiones no será inmediato. A su juicio, la capacidad de ofrecer soluciones de mayor valor antes de que el cliente las exija será determinante para conservar esos contratos y atraer nuevas operaciones.

De Camps Vargas planteó si las herramientas de traducción podrían ampliar el acceso al empleo para personas que hoy quedan fuera por el requisito del inglés. Torres respondió que esas herramientas permiten a las empresas aprovechar sus equipos para atender campañas en mercados de habla francesa o alemana, y sostuvo que la imagen de la República Dominicana como destino de mano de obra barata ya no corresponde a la realidad del sector. A medida que se automaticen las consultas rutinarias, añadió, la capacitación deberá dar más peso a la negociación, la resolución de reclamos complejos y el manejo de las herramientas de IA, una tarea que propuso compartir entre las empresas, el Estado y las universidades. «No podemos dejárselo todo al Estado», dijo. Advirtió también que, en los sectores donde la automatización ya es norma, el contacto humano empieza a valorarse como un servicio diferenciado, sobre todo entre los clientes de mayor edad.

Un mercado inmobiliario sin espacio disponible

Indhira Desangles, directora de Desangles Properties, advirtió que el inventario de espacios aptos para estas operaciones está prácticamente ocupado. Una empresa que solicita entre 10 000 y 15 000 metros cuadrados no encuentra hoy un inmueble listo y debe recurrir a desarrollos a la medida, cuyos plazos pueden extenderse entre 24 y 36 meses, mientras los clientes llegan con la urgencia de instalar cientos de agentes en pocos meses. A ello se suma la competencia de plazas como Panamá o Nicaragua, donde los inmuebles resultan más económicos.

Desangles explicó que las empresas ya no deciden solo por el precio del metro cuadrado, sino por el costo total de ocupación, que incluye la adecuación, el acceso al transporte, los parqueos, el respaldo eléctrico para operar por turnos y amenidades que ayudan a retener al personal. «Mi activo principal es el talento», resumió, al proponer acuerdos de alquiler que permitan ajustar el espacio a medida que cambie la operación, en lugar de los contratos fijos de 10 o 15 años.

Antes de cerrar su intervención, Torres dejó a los asistentes una pregunta para llevar a sus equipos. «Si mañana automatizamos una tarea, ¿para qué trabajo queremos preparar hoy a la persona que la realiza?».

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