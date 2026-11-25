Santo Domingo. – En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Tribunal Superior Electoral (TSE) presentó su Protocolo de Actuación para Prevenir y Sancionar la Violencia, Discriminación y el Acoso, una herramienta destinada a garantizar espacios laborales seguros, basados en la dignidad humana, la igualdad y el respeto.

La iniciativa, impulsada por la Comisión y la División de Igualdad de Género, coordinada por la magistrada Lenis Rosángela García Guzmán, establece mecanismos para prevenir, identificar, atender e investigar estas conductas, así como orientar al personal sobre las vías institucionales disponibles para denunciar y canalizar posibles situaciones de violencia, discriminación y acoso.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la magistrada Lourdes Teresa Salazar, jueza suplente del presidente del TSE, quien destacó que la construcción de espacios seguros y de respeto es una responsabilidad compartida entre todos los integrantes de la institución.

La presentación del protocolo fue realizada por la magistrada Lenis Rosángela García Guzmán, jueza titular y coordinadora de la División de Igualdad de Género, quien resaltó que este instrumento debe trascender el documento y convertirse en un compromiso real, traducido en acciones concretas.

Asimismo, enfatizó que su efectividad dependerá del conocimiento, la aplicación y la responsabilidad de todos, al tiempo que vinculó esta iniciativa con la defensa de los valores democráticos.

“La democracia se fortalece cuando todas las personas pueden vivir, expresarse, participar y disentir en libertad, sin miedo a la violencia ni a la intimidación. Defender la democracia también significa no guardar silencio frente a aquello que amenaza la dignidad y los derechos de las personas”, expresó.

De su lado, la ministra de la Mujer, Gloria Reyes, felicitó al TSE por la iniciativa y valoró la decisión de asumir, desde el interior de la institución, el compromiso de prevenir y erradicar estas conductas. Señaló que la igualdad debe reflejarse no solo en el discurso, sino también en las prácticas y la gestión institucional.

El acto contó con la presencia de los jueces titulares Rafaelina Peralta Arias, Pedro Pablo Yermenos Foriastieri y Fernando Fernández Cruz, así como del juez suplente Víctor Menieur. También asistieron miembros de la Junta Central Electoral, magistradas de las Altas Cortes, ministras, legisladoras, representantes de la sociedad civil y colaboradores del TSE.

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