NUEVA YORK.- Los retrasos en los vuelos, el mal tiempo y el mayor gasto en gasolina están complicando los desplazamientos de millones de personas en Estados Unidos con motivo del Día de Acción de Gracias, que se celebra este jueves 26 de noviembre. Entre quienes se desplazan de un estado a otro hay decenas de miles de dominicanos.

El servicio de seguimiento de vuelos FlightAware reportó 31 cancelaciones y más de 1,100 retrasos durante la mañana de este miércoles en varios aeropuertos del país. Los pasajeros también tuvieron que hacer largas filas en las terminales aéreas.

El mal tiempo ha afectado tanto la costa este como la oeste, con lluvias intensas, nevadas, vientos fuertes y graves inundaciones costeras. En varias zonas se prevé que las ráfagas derriben árboles y dañen el tendido eléctrico.

GasBuddy, empresa tecnológica con sede en Dallas,Texas, estima que los automovilistas gastarán en conjunto 980 millones de dólares más en gasolina. La empresa ofrece aplicaciones y sitios web que permiten localizar gasolineras y tiendas de conveniencia, así como consultar los precios del combustible en USA y Canadá. La Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA) proyecta que 81.5 millones de personas recorrerán al menos 80 kilómetros durante el fin de semana festivo.

De ese total, 72.9 millones lo harán en automóvil, 6 millones viajarán en avión y unos 2.6 millones usarán autobuses, trenes o cruceros.

La previsión de 72.9 millones de viajeros en automóvil supone una disminución de unas 200,000 personas respecto a los 73.1 millones de 2025. En un comunicado, la AAA atribuyó esa baja, en parte, a los precios de la gasolina.

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