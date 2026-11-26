El presidente Luis Abinader designó a Eric Antonio Rivero Martín como nuevo director general de Ganadería, mediante el decreto 785-26, fechado el 2 de noviembre de 2026.

La disposición presidencial deroga el artículo 1 del decreto 685-23, emitido el 29 de diciembre de 2023, mediante el cual Abel Madera Espinal había sido designado en esa posición.

Con este nombramiento, Rivero Martín pasa a encabezar la institución responsable de promover el desarrollo de la producción pecuaria y velar por la sanidad animal en la República Dominicana.

Eric Rivero asume la Dirección General de Ganadería

El decreto también deja sin efecto el decreto 396-20, del 25 de agosto de 2020, mediante el cual Rivero Martín había sido designado como asesor en asuntos agropecuarios del Poder Ejecutivo.

De esta manera, el funcionario deja formalmente su posición de asesor para asumir las responsabilidades correspondientes a la Dirección General de Ganadería (DIGEGA).

Entre las funciones de esta institución figuran la promoción de la producción pecuaria, la vigilancia epidemiológica, la prevención de enfermedades animales y el fortalecimiento del sector ganadero nacional.

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