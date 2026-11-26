NJ en estado de emergencia por tormenta y en NY aplazan hasta el sábado la edición cien del desfile de Macy’s

NUEVA YORK.- La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, declaró el estado de emergencia a partir de la noche de este miércoles ante la llegada de una tormenta.

En la ciudad de NY, el alcalde Zohran Mamdani anunció que el tradicional desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias se aplazó hasta el sábado. El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas por fuertes vientos para la Gran Manzana, Long Island y Nueva Jersey.

Se esperan ráfagas cercanas a los 100 kilómetros por hora, y en la costa de NJ podrían alcanzar los 112 kilómetros por hora. Las inundaciones podrían obligar al cierre de numerosas carreteras y parques, además de anegar jardines y sótanos de viviendas.

Los fuertes vientos también podrían derribar árboles y cables del tendido eléctrico. Según Sherrill, el Departamento de Transporte de NJ movilizará recursos hacia la costa para prestar asistencia en caso de que sea necesario cerrar carreteras u otras infraestructuras.

Mamdani explicó que las autoridades municipales y los organizadores del desfile decidieron de común acuerdo posponer la celebración debido a las condiciones meteorológicas previstas.

Por su parte, Will Coss vicepresidente y director del desfile de Macy’s, expresó: “Nos entristece este cambio, pero somos optimistas sobre nuestra oportunidad de ofrecer el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s número 100, el más espectacular, el mejor y más grande de nuestra historia, expresó

Es la primera vez que el emblemático desfile se aplaza para otra fecha. Durante la Segunda Guerra Mundial se cancelaron tres ediciones consecutivas, las de 1942, 1943 y 1944.

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