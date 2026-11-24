La recuperación integral de 18,000 metros cuadrados incorpora nuevas áreas deportivas, recreativas y ambientales

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional inauguraron el remozado parque municipal José Núñez de Cáceres, tras concluir una intervención integral de cerca de 18,000 metros cuadrados que pone a disposición de las comunidades del sector El Millón nuevos espacios para la recreación, el deporte, la convivencia y el contacto con la naturaleza.

La obra, que supuso una inversión de RD$96 millones, modernizó la infraestructura del parque, mejoró sus condiciones de accesibilidad y seguridad y amplió las opciones recreativas para personas de distintas edades, incorporando nuevas instalaciones deportivas, espacios de encuentro comunitario, áreas infantiles inclusivas y mejoras ambientales.

La renovación forma parte de la colaboración entre el Banco Popular y la Alcaldía del Distrito Nacional para recuperar espacios públicos y ponerlos al servicio de la ciudadanía, contribuyendo a crear entornos urbanos más seguros, accesibles y adecuados para la convivencia.

Durante el acto inaugural, el presidente ejecutivo del Banco Popular Dominicano, Christopher Paniagua, destacó el valor que adquieren estos espacios urbanos cuando se convierten en lugares de encuentro y bienestar para las comunidades.

“Entregamos mucho más que un parque renovado. Entregamos un espacio para el encuentro, la recreación y el bienestar de las personas. Creemos que cuando el sector público y el sector privado comparten un propósito y suman capacidades, podemos generar cambios que permanecen y que se reflejan directamente en la vida cotidiana de las personas”, expresó el señor Paniagua.

Por su parte, la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, agradeció al Banco Popular por su invaluable aporte y por el compromiso demostrado en la contribución para una mejor ciudad.

“Cada parque que entregamos es una apuesta por las familias, por nuestros niños, por la convivencia y por una ciudad donde el bienestar de la gente siempre sea la principal prioridad”, subrayó la ejecutiva municipal.

Deporte, recreación e inclusión

El renovado parque José Núñez de Cáceres ofrece una gama más amplia de espacios para el disfrute de las comunidades. Entre sus principales novedades figura un parque infantil inclusivo, diseñado para que niños con discapacidad puedan compartir y jugar en igualdad de condiciones, además de una zona canina y un moderno gimnasio al aire libre.

La intervención incorporó también un área de patinaje, una pista para bicicross y un rocódromo, que amplían las alternativas para la práctica deportiva de niños, jóvenes y adultos. Asimismo, se habilitó un anfiteatro destinado a actividades culturales y comunitarias, fortaleciendo el carácter multifuncional del parque como espacio de encuentro ciudadano.

Los trabajos incluyeron la renovación de senderos peatonales y áreas de estancia y descanso, nuevo mobiliario urbano y sistemas de iluminación LED de bajo consumo, así como mejoras en materia de accesibilidad. También un módulo de vigilancia con cámara 360 instalado por el Sistema de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1. A estas actuaciones se suman la recuperación del paisajismo, la rehabilitación de las áreas verdes, incluyendo la plantación de 200 nuevos árboles, los cuales se agregan a los ya existentes, para totalizar alrededor de 400, así como la instalación de puntos limpios para la correcta disposición de residuos.

De esta forma, la renovación integra criterios de inclusión y sostenibilidad ambiental con una oferta recreativa y deportiva concebida para favorecer una vida más activa y saludable y mejorar el bienestar de quienes viven o trabajan en las comunidades de este sector de la ciudad capital.

Una alianza que recupera espacios para la ciudadanía

La inauguración del Parque José Núñez de Cáceres da continuidad a la colaboración entre el Banco Popular Dominicano y la Alcaldía del Distrito Nacional para la recuperación de espacios públicos en Santo Domingo. Esta alianza ha permitido intervenir parques y áreas de convivencia en distintos puntos de la capital y ponerlos nuevamente al servicio de miles de ciudadanos.

Entre los espacios que recoge la trayectoria de colaboración figuran los parques Mirador Sur, Las Praderas, Rosa Duarte, Villa Francisca, Velazcasas, Cristo Libre, Jardines Los Cerezos, El Pedregal, Buenos Aires del Mirador y Los Girasoles, a los que se suma la nueva intervención en el parque José Núñez de Cáceres.

A estas actuaciones se agregan otros siete parques desarrollados en colaboración con el Gabinete de la Niñez y Adolescencia de la Primera Dama y el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, ubicados en Moca, Boca Chica, La Vega, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, la Base Aérea de San Isidro y Santiago.

Estas intervenciones reflejan el compromiso del Banco Popular con una visión de sostenibilidad que integra desarrollo comunitario, inclusión y protección del medioambiente, mediante iniciativas que contribuyen a crear espacios públicos más seguros, accesibles y capaces de mejorar la calidad de vida de las comunidades.

Autoridades e invitados presentes en la inauguración

Al acto inaugural asistieron la primera dama de la República, señora Raquel Arbaje; el expresidente de la República, señor Hipólito Mejía; el presidente de la Cámara de Diputados, señor Alfredo Pacheco; los ministros de Trabajo, Eddy Olivares; de Cultura, Roberto Ángel Salcedo; de Defensa, teniente general Carlos Fernández Onofre; de Medioambiente y Recursos Naturales, Armando Paíno Henríquez, y de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, así como otros funcionarios, representantes del empresariado e invitados especiales, y la presidenta de la Junta de Vecinos El Millón, señora Juanita Canahuate.

En representación del Banco Popular estuvieron presentes los señores José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable; Mariel Bera, vicepresidenta del Área de Relaciones Corporativas y Banca Responsable, y José Hernández Caamaño, vicepresidente ejecutivo de Ingeniería, Mantenimiento y Sostenibilidad Energética.

Visited 11 times, 11 visit(s) today