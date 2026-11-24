Conversaciones con la Diáspora. — Aida Vásquez Yarull, Artista Visual.

por Meliza Ruby Abreu (Melrub), para Diaspora & Development Foundation, EE.UU.

La artista dominicana Aida Vásquez Yarull ha encontrado en la abstracción un lenguaje para explorar las emociones, la memoria y el sentido de pertenencia. Desde Santo Domingo, su obra trasciende fronteras y conecta con las experiencias de una diáspora que, entre la nostalgia, el desarraigo y la reconstrucción de su identidad, encuentra en el arte un espacio para reconocerse. Psicóloga de formación, Vásquez Yarull transforma vivencias personales y colectivas en cartografías emocionales que invitan a reflexionar sobre aquello que nos vincula con nuestras raíces, incluso cuando estamos lejos de ellas.

West Palm Beach, Florida. Estados Unidos.

Hice el café, abrí el diario y me senté a conversar con Aida Vásquez Yarull, artista dominicana que vive en Santo Domingo y pinta el mundo de adentro. Ella tiene una frase que lo dice todo: ella no pinta, abre portales. Y después de esta conversación, crucé unos cuantos.

Aida pinta cartografías emocionales. Me lo explicó así: «una forma de darle presencia a algo que no siempre podemos nombrar». Como un mapa te ubica en un territorio, su pintura la ubica en otro: el de las emociones, los recuerdos, las tensiones y las calmas.

Empezó a tomar clases de arte a los 8 o 9 años, y eso le enseñó a observar. Pero su lenguaje propio llegó mucho después, en plena pandemia. Antes pintaba realismo, lo que veía. En el encierro empezó a pintar lo que sentía, y en marzo del 2020 nació “Rebirth”, la obra que lo empezó todo: ahí descubrió su libertad y su plenitud en la abstracción. Por eso se llama a sí misma autodidacta en su lenguaje: no porque su formación no valga, sino porque su voz la encontró haciendo.

Antes del lienzo, Aida fue psicóloga y maestra por años. ¿Y qué le dejó eso? La atención. Observar, escuchar, entender que dentro de una persona pasa muchísimo que no se ve desde afuera. Por eso, cuando le pregunté quién manda frente a la obra, si la psicóloga o la artista, me contestó sin pensarlo: ambas. Su arte nace de su “journaling”, de sus reflexiones sobre la vida, y a veces entiende lo que estaba procesando después, cuando toma distancia de la obra. Mientras pinta, se permite sentir y no tener todas las respuestas. Psicóloga y artista, conversando en el mismo lienzo.

De ahí nació también “The Great Escape”, su serie del quiebre: saturación, burnout profundo, y la pintura como el lugar donde todo eso podía respirar. La acompañó la filosofía de «Essentialism», de Greg McKeown, preguntándose qué era verdaderamente esencial para ella. Y me regaló la frase de la serie: “El escape no era necesariamente huir de mi vida, sino encontrar un lugar donde pudiera respirar dentro de ella”. Fue ahí, en silencio, donde tomó la decisión de dejarlo todo por el arte.

Aida es madre, y la maternidad le cambió la relación con el tiempo y con la presencia. Sus mujeres — la artista, la madre, la mujer — conviven de una manera muy real, no siempre perfectamente organizada, y está aprendiendo que sostenerlas no significa darles la misma cantidad de tiempo cada día. Quiere que su hija vea a una mujer que la ama profundamente y que también honra su propia voz. Y a la artista que siente que tiene que elegir, le dice con cariño: “tu camino no tiene que verse como el de nadie más”. Una pausa, o un ritmo diferente, no borra quién eres.

Su obra ya cruzó el mar: se ha visto en Estados Unidos, conectando con personas que no conocen su historia, pero encuentran algo propio en ella. Aida no asume que la diáspora mira distinto a la isla; cada uno entra a la obra desde su propia historia. Pero la distancia cambia nuestra relación con el lugar de donde venimos, y la abstracción deja espacio para las dos miradas. El precio de mostrar fuera es real: logística, viajes, energía, tiempo lejos de su esposo y su hija. Su respuesta es ser intencional, buscar un ritmo sostenible, crecer sin dejar de estar presente.

Y llegó el momento que me apretó el corazón. Cuando ocurrió la tragedia del Jet Set, Aida pintó desde el duelo de todo un país: “Cuando mi país llora, a mí me duele distinto”. Hoy esa obra forma parte de la colección del Museo de Arte Moderno, en Santo Domingo, como homenaje y memoria colectiva. Un honor que ella recibe, me dijo, con muchísima gratitud y responsabilidad. Ser dominicana viaja en su obra, aunque no pinte nada literal: viaja su manera de sentir, su intensidad, su calidez.

¿Y a dónde llega quien cruza uno de sus portales? A conectar con su mundo interior. Cada visita es distinta, porque nosotros también cambiamos. Aida está abriendo ahora una etapa de expansión internacional, intencional, alineada con ella, y en el estudio sigue investigando la luz, el movimiento y cómo una obra cambia con quien la mira. Su cierre fue mi cierre favorito: “todavía hay muchos portales por abrir”.

Gracias, Aida — por pintar los mapas que no sabíamos que necesitábamos, por recordarle a la diáspora que podemos ser ambiciosas y sensibles, madres y artistas, todo a la vez. Este portal queda abierto.

Ella, en el diario. Por By Melrub.

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