SAN PEDRO DE MACORÍS.- Robinson Canó, el veterano capitán de las Estrellas, aseguró que está en mejores condiciones físicas esta temporada que en la pasada, previo a la cual tuvo inconvenientes de salud.

Canó explicó que antes de la temporada pasada local tuvo problemas estomacales, por un parásito, y eso afectó su salud.

“No dije nada, porque no me gusta poner excusas”, manifestó Canó, quien en 29 juegos con las Estrellas, en la campaña 2025-2026, bateó .219; con un jonrón y 7 carreras empujadas. Su promedio de embasarse fue de .288.

Para esta temporada del béisbol dominicano, Canó asegura que se ha preparado físicamente mejor que para la pasada.

Sobre ese particular, explicó que antes de entrar a juego con las Estrellas esta vez, él se mantuvo entrenando en una pista de atletismo, con su preparador físico, junto a uno de sus hijos.

Recordó que en 2025 tuvo menos tiempo de hacer eso, por cuanto su equipo en México, Diablos Rojos, llegó hasta la Serie Final y ganó el título de campeón.

En cambio, esta vez, la temporada de los Diablos Rojos terminó en agosto, y no llegaron hasta el juego final de la campaña, como en cada uno de los dos años anteriores a 2026.

UN BUEN COMIENZO

Canó ha tenido un buen comienzo de temporada con las Estrellas, en la actual campaña.

En sus primeros tres partidos, el otrora superastro de Grandes Ligas lleva de 12-5 (.417), con un promedio de embasarse de .462, Tiene una base por bolas recibida, dos carreras empujadas.

En su más reciente actuación, el domingo pasado, bateó de 4-3, incluido un doble con las bases llenas, con el cual remolcó dos carreras y aumentó la ventaja de las Estrellas 7-2, en la quinta entrada, camino a una victoria 9-3 sobre los Toros del Este.

“Parece que todavía le queda algo al viejito”, bromeó Canó, de 44 años, quien manifestó su confianza en que todavía puede ayudar a las Estrellas a ganar partidos.

SOBRE JUGAR DEFENSA

Respecto a defender la segunda base, Canó manifestó que su preparación para la temporada ha sido para jugar en esa posición, no solo fungir como bateador designado, como hasta ahora.

No obstante, observó que la decisión respecto a si jugará defensa y cuándo lo haría la tiene el mánager de las Estrellas, Héctor Borg.

Con relación a las interrogantes sobre si Canó defenderá la segunda base y cuándo, el mánager Borg señaló que el jugador se ha preparado para ello y en su momento habrá de jugar como intermedista.

BORG SEGUIRÁ MEZCLANDO

Borg, al responder respecto a la cantidad de jugadores del cuadro que tienen las Estrellas con capacidad para defender la segunda base, la tercera base y el campo corto, señaló que se mantendrá como hasta ahora, mezclando a unos con otros, en la defensa de esas posiciones.

Canó es intermedista, pero las Estrellas tienen a otros jugadores capaces de defender la segunda base y las posiciones del lado izquierdo del cuadro interior (tercera base y campo corto), como son los casos de José Mateo, Marco Luciano, José Tena, Rodolfo Castro y Euribiel Ángeles.

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