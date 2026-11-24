Santo Domingo, DN – Empresarios y figuras destacadas de la sociedad valoraron la intervención impulsada por la visión de Carolina Mejía para transformar el parque José Núñez de Cáceres junto al Banco Popular, poniendo al servicio de los ciudadanos 18,000 metros cuadrados con diversas áreas para la recreación y el deporte.

Celso Juan Marranzini, presidente del Conep, consideró como majestuosa la obra por el beneficio de embellecimiento y recreación sana familiar que representa.

“Esta es una muestra de lo que se puede lograr y de lo que se logra, trabajando de la mano el sector público y el sector privado”, añadió.

El presidente ejecutivo del Grupo Rica, Pedro Brache, calificó como impresionante la transformación que se llevó a cabo. “Ahora es un parque que le da plusvalía y un área de recreo a toda una vecindad”.

Para Domingo Bermúdez, presidente de Color Visión, el transformado espacio lleva salud y bienestar a toda la ciudadanía. En ese sentido, felicitó a Carolina por haber recuperado la mayoría de los parques de la capital dominicana.

El inmortal de Cooperstown, don Juan Marichal, aseguró que el renovado parque José Núñez de Cáceres redundará en beneficio de las familias, sobre todo de los niños y envejecientes. “Si esta obra tan bella que estamos inaugurando hoy, se hubiera construido antes, posiblemente no me hubiera mudado de este sector”.

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