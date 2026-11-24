SANTO DOMINGO. – En un acto encabezado, por Alfredo Pacheco, la Cámara de Diputados fue escenario de la conferencia internacional y diálogo legislativo por una vida libre de violencia: Déjala Ir, “Ley Mirabal, avances y compromisos para una respuesta integral”, con el objetivo de viabilizar los próximos pasos del Congreso en ese aspecto.

En la charla, impartida por Paula Narváez Ojeda, directora Regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas, participaron, Gloria Reyes, ministra de la Mujer y los diputados Kimsberly Taveras, proponente de la Ley Mirabal, que busca dar respuesta Integral a las Violencias contra las Mujeres, así como Sandro Sánchez, presidente de la comisión especial que estudia la iniciativa.

Pacheco manifestó que la institución brindará el apoyo necesario al gran esfuerzo del Poder Ejecutivo, entidades internacionales, no gubernamentales y la sociedad para trabajar en la Ley Mirabal.

Precisó que la República Dominicana debe reflexionar en virtud de lo que está pasando con las mujeres.

Mientras, Narváez Ojeda, resaltó que “la vigencia de los derechos de la mujer, los derechos humanos, se registra en la calidad de nuestra democracia”.

Agregó que la Naciones Unidas tiene el mandato de garantizar la justicia, proteger a los sobrevivientes y poner fin a la impunidad, por lo que asumen el tema en cuestión como un compromiso central de su plan estratégico.

De su lado, la ministra Reyes, recordó que este miércoles se conmemora el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y existe la necesidad de la aprobación de la Ley Mirabal, en vista de la situación que tiene la República Dominicana con relación a la violencia de género.

Reyes, agradeció el esfuerzo de la Cámara de Diputados para ponerse a tono con la realidad y ser parte de la solución que espera la sociedad sobre ese aspecto.

Además, Minou Tavárez Mirabal, exdiputada e hija de Minerva Mirabal, asesinada en 1960, por el régimen de Trujillo junto a sus hermanas Patria y María Teresa Mirabal, en honor a quienes se conmemora cada año, el 25 de noviembre el Día de la No Violencia contra la Mujer, expuso que existen las condiciones para que la legislación sea aprobada, aunque no sea la ley perfecta, pero se trata de una deuda.

Rememoró que todavía no ha concluido el mes de noviembre y ya han sido asesinadas al menos 90 mujeres.

En el acto, realizado en el Salón Danilo Medina de la Cámara de Diputados, también participó la presidenta de la Comisión Especial que estudia el proyecto de ley Mirabal, Brenda Ogando y otros legisladores, en vista de que sirve para examinar resultados, dificultades de aplicación y aprendizajes que pueden contribuir al debate dominicano y a la protección efectiva de los derechos de las mujeres.

Visited 4 times, 4 visit(s) today