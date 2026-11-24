Por Jhonny Trinidad

Hay frases que suenan a exaeración hasta que se ponen los números sobre la mesa. Esta no es una de ellas. Sin la diáspora, República Dominicana se cae. No se cae en sentido poético. Se cae en sentido económico, social, cultural y político. Se cae la casa, se cae el colmado, se cae la universidad del muchacho, se cae la farmacia de la abuela, se cae la estabilidad del peso, se cae la paz de miles de barrios.

Y lo más grave es que lo sabemos, y seguimos tratando a la diáspora como si fuera visita, como si fuera un invitado que viene en diciembre con maletas llenas, y no como lo que realmente es: la columna vertebral que sostiene al país desde afuera.

LOS NÚMEROS QUE NADIE QUIERE MIRAR DE FRENTE

Hablemos claro. En 2025, los dominicanos en el exterior enviaron US$11,866.3 millones en remesas, un aumento de 10.3% frente a 2024. En los primeros nueve meses de 2026 ya iban US$9,489.8 millones, camino a cerrar el año por encima de los US$12,600 millones.

Eso es más del 9% del Producto Interno Bruto. En 2025, las remesas volvieron a superar a los ingresos por turismo, US$11,866.3 millones frente a US$11,321.4 millones.

Detengámonos ahí. El país que se vende al mundo como destino turístico, que construye hoteles, que hace ferias en Madrid y Berlín, que presume de playas y de cifras récord de visitantes, recibe más dinero de sus hijos que se fueron que de los turistas que vienen. No es una crítica al turismo. Es una verdad que incomoda: el mayor sector económico dominicano no está en Punta Cana, está en El Bronx, en Lawrence, en Madrid, en Boston, en Nueva Jersey.

Y no es dinero de millonarios. En 2025 se registraron 39.4 millones de envíos, con un promedio de US$273 por operación. Es decir, no es una élite mandando fortunas. Son millones de manos cansadas mandando de a poco, de a 200, de a 300, para que en Baní, en Santiago, en San Juan, en Los Mina, alguien pueda comer, pagar la luz, comprar la medicina, pagar el colegio.

El 81.5% de ese dinero viene de Estados Unidos. España aporta 6.8%. El resto llega desde Italia, Suiza, Haití, Canadá y otros países. Pero el origen geográfico es lo de menos. Lo importante es el origen humano: gente que madruga en otro idioma, que trabaja dos turnos, que limpia, que cuida enfermos, que maneja camiones, que cocina, que carga cajas, para que su familia en República Dominicana no se caiga.

¿CUÁNTOS SOMOS AFUERA? MÁS DE LO QUE CREEMOS

La ONU contabiliza 1,917,153 personas nacidas en República Dominicana viviendo fuera del país en 2024, un 58.1% más que en 2010. De ellas, 1,483,418 viven en Estados Unidos, el 77.4% del total. Le siguen España con 202,074, Italia con 50,413, Puerto Rico con 42,387 y Chile con 18,210.

Pero esa cifra es incompleta. No cuenta a los hijos ni a los nietos nacidos fuera. Cuando se incluye a los descendientes, el Instituto de Dominicanos y Dominicanas en el Exterior (INDEX) registra 3,030,647 dominicanos en 129 países y territorios.

Tres millones. Casi la tercera parte de la población que vive dentro del país. Es como si tuviéramos otra República Dominicana regada por el mundo, trabajando, pagando impuestos en otro país, criando hijos en otro idioma, pero mandando dinero, mandando cajas, mandando amor, mandando identidad.

Si mañana esa diáspora dejara de enviar, ¿qué pasaría? Hagamos el ejercicio sin dramatizar, con frialdad: miles de hogares perderían su principal ingreso. El consumo interno se desplomaría. El estudio del Banco Central estima que alrededor del 4.5% de los empleos del país están asociados a la producción local que satisface el consumo financiado por remesas. El colmado vendería menos, la farmacia vendería menos, el motoconcho haría menos carreras, la banca recibiría menos depósitos, el dólar se dispararía, la inflación se comería lo poco que queda. El Gobierno tendría que salir a buscar, de emergencia, lo que hoy entra gratis, sin deuda, sin intereses, sin condiciones del FMI.

Las remesas no son ayuda. Son salario. Son el salario que el país no pudo pagarle a su gente aquí, y que su gente tuvo que ir a ganarse allá.

LA DIÁSPORA NO SOLO MANDA DINERO, MANDA PAÍS

Reducir a la diáspora a remesas es una injusticia. Es como reducir a una madre a la compra que trae del supermercado.

La diáspora manda cultura. El merengue, la bachata, el dembow no se globalizaron solos. Se globalizaron porque en Washington Heights, en Lawrence, en Madrid, hubo dominicanos que pusieron su música en la barbería, en la bodega, en la fiesta del sótano, en la iglesia, en la escuela. Hoy, cuando un niño en Tokio baila dembow o un joven en Berlín escucha bachata, está escuchando el eco de esa diáspora.

La diáspora manda política. En 2024, los dominicanos en el exterior votaron, hicieron campaña, organizaron caravanas, discutieron el futuro del país desde lejos con más pasión que muchos que viven al lado del Palacio. Tienen diputados de ultramar, tienen voz, pero muchas veces esa voz se escucha solo en campaña. Después, se les olvida.

La diáspora manda conocimiento. Médicos dominicanos en Nueva York que operan gratis en operativos en el país. Profesores en España que mandan libros. Ingenieros en Boston que asesoran proyectos. Artistas en el exterior que llevan el nombre dominicano a museos, a Broadway, a Hollywood, a la literatura en inglés y en español. Empresarios que invierten en su pueblo, que abren un negocio, que construyen una casa que le da trabajo a cinco albañiles durante un año.

La diáspora manda futuro. Porque cada niño dominicano que nace en Nueva York y aprende a decir “plátano”, “mangú”, “qué lo qué”, y que luego va a la universidad y se hace abogado, doctora, concejal, congresista, es una extensión de República Dominicana en el mundo. Es poder blando. Es influencia. Es presencia. Un país pequeño como el nuestro no puede darse el lujo de despreciar tres millones de embajadores.

EL PRECIO QUE NADIE CALCULA: LA AUSENCIA

Pero hay una parte que no sale en los informes del Banco Central. La diáspora también es ausencia. Es la silla vacía en Navidad. Es la madre que cría a sus hijos por videollamada. Es el padre que se perdió la graduación. Es el abuelo que murió sin ver al nieto. Es el barrio que se quedó sin sus jóvenes más valientes, más trabajadores, más ambiciosos, porque el país no les dio oportunidad.

Nos acostumbramos a celebrar que se van, como si fuera un triunfo. “Se fue para Nueva York, le va bien”. Y sí, a muchos les va bien. Pero ¿por qué tuvieron que irse? ¿Por qué un país con turismo récord, con zonas francas, con crecimiento económico de los más altos de la región, no puede retener a su gente? Esa es la pregunta que la clase política dominicana no quiere hacerse, porque la respuesta la incrimina.

Nos fuimos porque aquí el salario no alcanzaba. Nos fuimos porque aquí conseguir un empleo digno sin “una cuña” era casi un milagro. Nos fuimos porque aquí estudiar no garantizaba vivir bien. Nos fuimos porque aquí la salud y la seguridad eran una lotería. Y aun así, desde lejos, seguimos manteniendo al país que nos expulsó.

Esa es la paradoja dolorosa: República Dominicana vive de los que no pudo retener.

MALTRATO DISFRAZADO DE CARIÑO

Y, sin embargo, ¿cómo tratamos a la diáspora cuando vuelve? Con cariño en diciembre y con desprecio en enero.

En el aeropuerto la revisan como si fuera sospechosa. En la calle la ven como “dominican-york” que viene a presumir. En las instituciones la ponen a hacer filas eternas para un papel que debería resolverse en línea. En las elecciones le ponen trabas para votar. En los discursos la aplauden, pero en el presupuesto no aparece.

¿De qué sirve tener un Ministerio de Cultura que hace una Noche de Cultura Dominicana en Nueva York, si en el país no hay una política real para que el dominicano en el exterior pueda invertir sin que lo estafen, pueda comprar una casa sin que lo engañen, pueda poner un negocio sin que lo asfixien los trámites?

¿De qué sirve decir “la diáspora es importante” si enviar US$200 desde Estados Unidos cuesta 5.98%, el corredor más caro entre once países de la región, cuando la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es 3%? Es decir, le cobramos más caro a los más pobres por mandar lo poco que tienen. Le ponemos un impuesto a la nostalgia.

¿De qué sirve hablar de “cultura, comunidad y futuro” si los hijos de la diáspora, que escriben en inglés, que viven en inglés, muchas veces no encuentran espacio en la literatura dominicana, ni en la feria del libro, ni en los programas culturales, como si ser dominicano solo valiera si se escribe en español y se vive en la isla?

La diáspora no necesita homenajes. Necesita respeto. Necesita derechos. Necesita servicios. Necesita que el Estado dominicano la trate como ciudadana, no como cajero automático.

SIN LA DIÁSPORA, ¿QUÉ QUEDA?

Imaginemos, por un momento, una República Dominicana sin diáspora. Sin remesas. Sin cajas de diciembre. Sin llamadas de “mami, te deposité”. Sin el primo en Nueva Jersey que pagó la operación. Sin la tía en Madrid que pagó la universidad.

Quedaría un país con menos consumo, con más pobreza, con más presión social, con menos dólares, con menos estabilidad. Quedaría un país donde el Estado tendría que asumir, de golpe, lo que hoy asumen millones de familias desde el exterior: alimentar, educar, curar, sostener.

Quedaría también un país más solo en el mundo. Sin esa red de dominicanos que abren puertas en Washington, que defienden al país en los medios, que cuentan nuestra historia con orgullo, que hacen que el mundo sepa que existimos más allá de la playa y el todo incluido.

Quedaría, en definitiva, un país más pequeño. Porque la grandeza de República Dominicana no cabe en sus 48,000 kilómetros cuadrados. Cabe también en el apartamento de El Bronx, en la casa de Lawrence, en el piso de Madrid, en el barrio de Buenos Aires.

LA DEUDA QUE TENEMOS

Este artículo no es para llorar. Es para saldar una deuda.

Si la diáspora sostiene al país, el país tiene que sostener a la diáspora. Con políticas concretas: bajar el costo de enviar remesas, facilitar la inversión, garantizar el voto en el exterior sin trabas, crear ventanillas únicas para trámites, proteger a los dominicanos frente a abusos migratorios en otros países, incluir a los hijos de la diáspora en la cultura y la educación dominicana, reconocer sus títulos, escucharlos no solo en campaña sino en el diseño de las políticas públicas.

Y, sobre todo, con un cambio de mentalidad: dejar de ver al que se fue como el que abandonó, y empezar a verlo como el que sostuvo.

Porque el dominicano que se fue no dejó de ser dominicano. Al contrario: se hizo más dominicano lejos, porque tuvo que defender su identidad todos los días, en otra lengua, en otro clima, en otro sistema. El que se quedó, muchas veces, no sabe lo que cuesta ser dominicano en Nueva York en invierno, trabajando doce horas, extrañando el arroz de su mamá, y aun así mandando US$300 para que su mamá coma.

Sin la diáspora, República Dominicana se cae. Con la diáspora, pero sin reconocerla, República Dominicana se cae moralmente, que es peor. Porque un país que vive de sus hijos y los trata como extraños, es un país que ha perdido el sentido de familia.

Y si algo nos enseñó la diáspora es que, por más lejos que estemos, seguimos siendo familia.

Que viva la diáspora. Que viva República Dominicana. Pero que viva de verdad, con justicia, no solo con discursos.

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