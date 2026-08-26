Superintendencia de Bancos obtiene la Mención Diamante de Sostenibilidad 3Rs

SANTO DOMINGO, RD. La Superintendencia de Bancos (SB) obtuvo la Mención Diamante de Sostenibilidad 3Rs, convirtiéndose en la primera institución del sector público dominicano en recibir esta distinción, que reconoce a las organizaciones que han consolidado la gestión ambiental como una parte importante de su operación.

La certificación fue otorgada tras una auditoría externa realizada por Sostenibilidad 3Rs, firma especializada en sostenibilidad ambiental, que verificó el cumplimiento de los estándares requeridos para evaluar la efectividad y madurez del sistema de gestión ambiental de la institución.

Con este resultado, la SB alcanzó un 100 % de cumplimiento en los criterios de evaluación, obteniendo tanto la certificación Oro como la Mención Diamante, el más alto reconocimiento establecido por la entidad certificadora.

La Mención Diamante fue creada para distinguir a las organizaciones que han superado los requisitos de la categoría Oro y demuestran un compromiso sostenido con la mejora continua, la estandarización de procesos y la implementación de prácticas ambientales cada vez más robustas y medibles.

La SB acumula tres años consecutivos obteniendo la certificación Oro. Este año logró dar el paso hacia la nueva categoría superior, integrándose al reducido grupo de entidades dominicanas que cuentan con la Mención Diamante y convirtiéndose en la única institución pública del país en alcanzar este nivel.

De acuerdo con la firma Sostenibilidad 3Rs, la SB “cuenta con un sistema de gestión ambiental efectivo para el manejo de residuos; programas de salud y seguridad; programa de ahorro de energía y combustibles fósiles, programa de gestión social y responsabilidad extendida; programa de manejo del agua y control de la calidad del aire; cumpliendo así con los requisitos establecidos en la certificación Sostenibilidad 3Rs en su categoría Oro, y alcanzando los estándares de excelencia ambiental, eficiencia operativa e impacto positivo en su entorno que distinguen la categoría Diamante”.

Como parte de sus iniciativas de sostenibilidad, la SB también impulsa programas de educación ambiental dirigidos a centros educativos y mantiene espacios de acopio que respaldan proyectos de reciclaje y otras iniciativas orientadas a fomentar una cultura de responsabilidad ambiental.

Este reconocimiento es resultado del esfuerzo conjunto de todas las áreas de la organización, bajo la coordinación de la División de Sostenibilidad y del equipo responsable del Sistema de Gestión Ambiental (SGA), contribuyendo a fortalecer una cultura institucional comprometida con la protección de los recursos naturales y el desarrollo sostenible.

Sobre Sostenibilidad 3Rs

Sostenibilidad 3Rs es una firma dominicana especializada en consultoría y certificación ambiental que evalúa, mediante auditorías externas, la implementación de sistemas de gestión ambiental y prácticas de ecoeficiencia en organizaciones públicas y privadas. Sus certificaciones reconocen a las entidades que logran reducir, controlar y compensar los impactos ambientales derivados de sus operaciones.

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