Llaman a tomar medidas para prevenir y mitigar efectos de sequía en sector agropecuario

Santo Domingo.- La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) realizó este miércoles el Diálogo Agropecuario “Sequía agrícola en República Dominicana: momento actual y perspectivas”, en el cual expertas de diferentes instituciones analizaron el panorama actual del país respecto a esta amenaza y las medidas que se deben tomar para mitigar los efectos de la misma.

El diálogo contó con la participación de Digna Zorilla, subdirectora del Departamento de Gestión Agroambiental, Riesgo y Cambio Climático del Ministerio de Agricultura, Gina Rosario, coordinadora técnica del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y Eleanor Ramírez, especialista en Resiliencia y Gestión del Riesgo Agroclimático de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO).

El presidente de CONFENAGRO, Wilfredo Cabrera, destacó la importancia de estos espacios de discusión para tratar las principales problemáticas que afectan a los productores del país.

Afirmó que la situación del agua es cada vez más preocupante y aunque el país ha avanzado en muchas materias, persisten aspectos a mejorar y decisiones que se deben tomar y no se toman.

En su ponencia, Digna Zorrilla, destacó que la sequía es una amenaza que perjudica a todas las personas. Explicó que el sector agropecuario tiene un compromiso con la seguridad alimentaria, por lo que como país se debe enfrentar esta situación.

“Como técnicos, estamos vigilantes desde que inicia el año, a través de los organismos que tienen que ver con la disponibilidad del agua como el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos y con los que tienen que ver con las condiciones climáticas como el Instituto Nacional de Meteorología. Tenemos el Comité de Sequía, donde se reúne un equipo que analiza la situación y envía a los tomadores de decisiones”, explicó.

De acuerdo con la funcionaria, para el año 2027 se esperan condiciones más críticas, debido a los efectos del fenómeno del Niño, por lo que se recomienda que los productores tomen medidas preventivas, como hacer sus pozos.

De su lado, Gina Rosario de IICA, explicó que la sequía dejó de ser una emergencia y se convirtió en un riesgo recurrente, por lo que requiere de una respuesta estratégica.

Destacó que el modelo tradicional para enfrentar la sequía es una estrategia reactiva, en la cual ocurre el desastre, se ofrece una respuesta de emergencia y se busca la recuperación. Sin embargo, aseguró que se debe apostar a un modelo de resiliencia, el cual consta de prevención, preparación, acción anticipatoria, respuesta, recuperación resiliente y transformación.

“Hemos visto que la sequía ya no es una emergencia aislada, sino una condición estructural. La resiliencia se planifica, diseña y construye antes de la crisis. Y debemos tomar en cuenta que invertir en capital natural y acción anticipatoria es invertir en seguridad alimentaria”, destacó.

Mientras que Eleanor Ramírez de la FAO, explicó que el país se encuentra en un escenario de riesgo que requiere preparación y anticipación. Destacó que los impactos de la sequía no se distribuyen de forma homogénea, ya que algunos productores tienen capacidades diferentes, por lo que las medidas de mitigación también tienen que ser diferentes.

Asimismo, explicó que el sector agrícola aporta el 6.4 % del Producto Interno Bruto del país, por lo que: “Invertir en preparación y anticipación es invertir en seguridad alimentaria y en protección de medios de vida.

Agregó que la sequía es un fenómeno de aparición lenta, lo que permite tomar acciones antes de que se convierta en una emergencia y que se deben institucionalizar las medidas preventivas ante la sequía, teniendo siempre al productor en el centro de todo.

Las especialistas coincidieron en la necesidad de prepararse y tomar acciones preventivas y de mitigación ante los efectos de la sequía en el sector agropecuario.

Diálogos Agropecuarios es un espacio que cada mes reúne a actores importantes relacionados con el sector agropecuario para tratar los principales retos y oportunidades de mejoras del sector. Esta iniciativa busca generar insumos necesarios para el debate nacional sobre cómo enfrentar los desafíos que enfrentan los productores dominicanos.

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