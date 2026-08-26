Netsol reúne en República Dominicana a los principales fabricantes de tecnología en NetDecisions 2026

Santo Domingo, República Dominicana. Miércoles 26 de agosto del 2026 – Netsol, Soluciones de Redes reunió a más de 350 actores del sector tecnológico, entre fabricantes, profesionales, empresarios y asistentes, durante la celebración de NetDecisions 2026, un encuentro que convirtió a República Dominicana en un espacio para conocer las principales novedades de las marcas líderes de la industria.

El evento, celebrado en el Hotel Embajador, congregó en un mismo espacio a reconocidos fabricantes internacionales como Fortinet, Huawei, Schneider Electric, Axis, Milestone, Panduit, Ruckus, Vertiv, HP, Logitech, Samsung, Lenovo, HPE Aruba, Nitrotel, GenetecADM Cloud, Barco, Commscope, Suprema y Hanwha.

NetDecisions 2026 combinó una exhibición tecnológica con una agenda de conferencias y espacios de networking, permitiendo a los asistentes conocer de primera mano las tendencias y soluciones que están transformando la infraestructura tecnológica y la operación de las empresas.

Durante la jornada fueron presentadas soluciones vinculadas a redes, conectividad, ciberseguridad, infraestructura, centros de datos, video vigilancia, comunicaciones empresariales y transformación digital, con la participación directa de especialistas y representantes de las marcas participantes.

El programa de conferencias incluyó exposiciones de Fortinet, Genetec, ADM Cloud, HP, Milestone, Huawei y Vertiv, abordando temas de interés para el sector, como seguridad corporativa, prevención de fraudes, futuro del trabajo, video vigilancia, soluciones empresariales y Edge Computing en Latinoamérica.

Para Netsol, Soluciones de Redes, el encuentro representó una oportunidad para fortalecer el vínculo entre el mercado dominicano y los grandes fabricantes internacionales, al tiempo que consolidó un espacio para el intercambio de conocimientos, la generación de contactos y la exploración de nuevas oportunidades de negocios.

Diego Joubert, CEO de Netsol, destacó que “NetDecisions 2026 demostró la capacidad del mercado dominicano para conectar con las principales tendencias y fabricantes de la industria tecnológica. La participación de más de 350 actores confirma el interés que existe en el país por conocer nuevas soluciones y generar conexiones que contribuyan al crecimiento de las empresas”.

Por su parte, Katherine Luciano, CFO de Netsol, resaltó la importancia estratégica del encuentro para el desarrollo del sector empresarial y tecnológico del país. “Desde Netsol entendemos que este tipo de encuentros no solo generan oportunidades de negocios, sino que también impulsan alianzas estratégicas y decisiones de inversión orientadas a la transformación digital sostenible de las organizaciones”, expresó Luciano.

Con esta renovada edición de NetDecisions, Netsol, Soluciones de Redes reafirmó su apuesta por impulsar la conexión del ecosistema tecnológico dominicano con las marcas líderes a nivel internacional, promoviendo espacios de innovación, conocimiento y oportunidades de negocios para el sector.

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