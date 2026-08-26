PUERTO RICO VENCE A MEXICO 3-2 Y LOGRA 4TO PUESTO PARA PRECLASIFICATORIO

El conjunto de Puerto Rico se llevó una tremenda victoria tres sets por dos sobre México (26-16, 23-25.23-25, 25-17 y 15-11) para quedarse con el último boleto para el clasificatorio preolímpico que se celebrará este viernes en el Palacio de Voleibol «Ricardo -Gioriber- Arias.

Con su triunfo, Puerto Rico quedó en cuarto puesto en el torneo Continental NORCECA, mientras que las mexicanas concluyeron en el quinto peldaño.

El ataque de las ganadoras fue guiado Decelise Champión, quien anotó la friolera cifra de 34 puntos, seguida de Paola Santiago con 11 tantos.

Por México, las mejores fueron Sofía Maldonado con 21 puntos y Grecia Castro con 17.

Las boricuas ganaron el primer parcial, gracias a una buena ofensiva de la Champión y una buena defensa en el piso y en los bloqueos. Las mexicanas en ese parcial lucieron un poco desarticulada en la ofensiva y la defensa.

Sin embargo, a partir del segundo games, México con Maldonado, Guereca y Castro se las ingeniaron para poner contra la pared a sus rivales que no encontraban en ese momento la forma de romperle el esquema ofensivo y defensivo a sus contrarias.

En el cuarto, Puerto Rico, nueva vez, retomó su ofensiva con Champion, Rivera y Santiago logrando empatar las acciones a dos y provocar el quinto y decisivo sets.

Puerto Rico tomó ventaja 10-5, gracias a fuertes remates de Champion y Santiago, sin embargo, México con Maldonado y Castro lograron pegarse en el marcador 14-10, pero no pudieron rematar cuando la defensa le falló al final.

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