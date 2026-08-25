Banco Popular otorga becas a 61 estudiantes meritorios de escasos recursos

Santo Domingo, D.N. – El Banco Popular Dominicano otorgó 61 nuevas becas universitarias y técnicas a estudiantes meritorios de escasos recursos que ingresan en su programa de becas Excelencia Popular. Los nuevos beneficiarios se integrarán a una comunidad que alcanza las 694 personas: 393 egresados y 301 becados en activo.

Las becas están destinadas a jóvenes que inician sus estudios técnicos y de grado con una trayectoria académica sobresaliente y procuran ampliar sus oportunidades de acceso a la educación superior y técnico – profesional. El programa cuenta con una red de 23 instituciones académicas aliadas, entre universidades, centros de formación técnica e instituciones de educación inclusiva.

La entrega formal de las becas tuvo lugar en la Torre Popular, durante una actividad que reunió a los jóvenes becados, sus familias, autoridades académicas y nacionales, representantes de medios de comunicación y ejecutivos del banco.

Durante la ceremonia, el presidente ejecutivo del Banco Popular, señor Christopher Paniagua, destacó el impacto de Excelencia Popular y la tasa de empleo de sus egresados, que es cercana al 80 %, ocupando uno de cada cuatro posiciones de liderazgo o supervisión. Algunos de estos egresados que pasaron por el programa laboran hoy para la organización financiera.

El presidente ejecutivo reafirmó, además, la visión institucional de seguir creando oportunidades que generen bienestar colectivo. “Cuando apoyamos la educación, no solo transformamos la vida de un estudiante; también fortalecemos el futuro de nuestras instituciones y de la República Dominicana”, sostuvo.

Impacto y trayectoria de Excelencia Popular

El programa de becas Excelencia Popular no solo se basa en apoyo económico para cursar los estudios, sino que complementa la formación de sus participantes con herramientas, experiencias y conocimientos especializados que fortalecen su preparación integral. Esta perspectiva procura ofrecer a los becados recursos que favorezcan su desarrollo integral durante la etapa universitaria o técnica y su posterior incorporación a la vida profesional.

La ceremonia incluyó las palabras del reverendo padre Secilio Espinal Espinal, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), en representación de las instituciones académicas aliadas al programa, quien agradeció al Popular su compromiso con la educación como “motor de transformación de las familias, la sociedad y el país”, así como su capacidad de convertir ese convencimiento en iniciativas concretas que brindan oportunidades a los jóvenes para construir un futuro promisorio.

“Ustedes en el Banco Popular están sembrando en la tierra más fértil que tiene una nación: el talento y el corazón de la juventud. Esta iniciativa es una evidencia de que el verdadero desarrollo de un pueblo y sus instituciones está llamado a promover la dignidad humana y el bien común”, expresó el rector de la PUCMM.

Motivación a los becados

Por su parte, el señor José Mármol, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones Corporativas, Reputación y Banca Responsable, se dirigió a los jóvenes becados a través de un video, explicándoles que “lo que los trajo hasta aquí no fue lograr una beca: fue su mérito, fueron sus ganas y su forma de levantarse cada día y seguir adelante”.

En ese mismo sentido, la triple medallista olímpica y embajadora de la marca Popular, Marileidy Paulino, les envió también un mensaje de motivación, recordándoles que, tanto en el deporte como en los estudios, “los grandes resultados no nacen de un solo esfuerzo, sino de la suma de esfuerzos de muchos días seguidos. Nacen de la determinación, creyendo en algo que todavía no puedes ver”.

La agenda contempló también la conferencia “Pensar con máquinas: la primera generación que ejercerá desde la infraestructura cognitiva”, a cargo del señor Arturo López Valerio, socio fundador de Tabuga, empresa dedicada al fomento del conocimiento, la tecnología y la innovación.

Reconocimiento al mérito académico

Otro momento relevante de la actividad fue el reconocimiento a cinco egresados sobresalientes de la promoción de 2025, distinguidos por su alto desempeño académico y comportamiento ético. Cada uno recibió un premio de RD$100,000 para futuros gastos educativos y un trofeo.

Los galardonados fueron los jóvenes Miri Song, egresada de Mercadeo de UNIBE, quien además tuvo a su cargo las palabras de agradecimiento en representación de los becados; Magdaliz Reynoso, graduada de Gestión Financiera y Auditoría de la PUCMM; Sebastián García Otaño, egresado de Ingeniería Industrial de UNAPEC; Mercy Mercedes Estrella, graduada de Ingeniería en Tecnología de Alimentos del ISA; y María Teresa Antuna Canela, egresada de Ingeniería en Ciberseguridad de INTEC.

Al finalizar la parte formal del encuentro, los 61 nuevos becados recibieron sendas computadoras portátiles para su uso académico. Esta entrega forma parte de las herramientas dispuestas por la entidad bancaria para respaldar su proceso de aprendizaje y fortalecer su preparación.

Excelencia Popular contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, así como el de la construcción de alianzas para lograr los ODS.

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