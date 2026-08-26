Diputados aprueban en primera lectura proyecto de ley nacional de becas

SANTO DOMINGO. – La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley nacional de becas para el desarrollo productivo y laboral.

La pieza legislativa de la autoría del diputado José Manuel Caraballo Gómez tiene por objeto crear el Sistema Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral, destinado a garantizar el acceso equitativo a la educación superior, técnica y profesional, en correspondencia con las necesidades estratégicas del desarrollo económico, social y territorial de la República Dominicana.

Dicha pieza legislativa tendrá como órgano ejecutor al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCyT), el cual será el órgano de aplicación de la presente ley, con facultad de reglamentación técnica y administrativa.

Igualmente, con la presente ley se crea el Consejo Nacional de Becas (CONABE), como órgano de dirección, coordinación, evaluación y seguimiento del Sistema Nacional de Becas para el Desarrollo Productivo y Laboral.

El pleno de los diputados en la sesión de este miércoles aprobó una resolución mediante la cual reconoce de manera póstuma al abogado, político y catedrático universitario, el señor Rafael Antonio Suberví Bonilla (Fello), por sus extraordinarios aportes a la democracia y sociedad dominicana, de la autoría del diputado, José del Carmen Montero Arias.

Los diputados también aprobaron en primera lectura el proyecto de ley que designa con el nombre de doctora Enilda Reyes Pérez el palacio de justicia de la provincia de San Pedro de Macorís.

La pieza legislativa tiene por objeto designar con el nombre de Doctora Enilda Reyes Pérez, el Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís, por los méritos profesionales que la hacen merecedora de tal distinción.

Comisión especial

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, anunció los integrantes de la comisión especial que se encargará de estudiar el proyecto que modifica la Ley que habilita y regula el uso de los medios digitales para los procesos digitales y procedimiento administrativos del Poder Judicial.

La comisión estará presidida por Tobias Crespo y como vicepresidente Wandi Batista e integrada por los diputados Charlie Mariotti Paz, Indhira de Jesús, Braulio Espinal, Carolin Mercedes, Ramón Mayobanex Martínez, Sadoky Duarte, Ramón Alfonso Genao, Abelardo Rutinel, Rosendy Polanco, Vicente Arturo Sánchez y José Manuel Sánchez.

Alfredo Pacheco convocó a los diputados a sesionar para los días martes y miércoles de la próxima semana, a las 10 y a las 11 de la mañana, respectivamente.