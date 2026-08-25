Economía dominicana experimentó un crecimiento interanual de 4.6 % en julio

Santo Domingo. República Dominicana. – El indicador mensual de actividad económica (IMAE) correspondiente a julio de 2026 reflejó un incremento interanual de 4.6 %. Con este resultado, el crecimiento promedio acumulado durante los primeros siete meses se sitúa en 4.5 %, en el cual ha incidido el mejor desempeño de la construcción, la manufactura de insumos que suplen dicha actividad y la minería durante el presente año, así como una significativa incidencia de los servicios en su conjunto, destacándose las actividades hoteles, bares y restaurantes y servicios financieros.

El comportamiento exhibido por la economía durante el mes de julio de 2026 obedece principalmente a la expansión del valor agregado real de los sectores construcción (8.1 %), manufactura de zonas francas (5.5 %), manufactura local (3.7 %), agropecuaria (1.9 %) y las actividades de servicios (4.8 %), destacándose entre estas últimas los servicios financieros (8.4 %), enseñanza (8.0 %), otras actividades de servicios de mercado (6.1 %), hoteles, bares y restaurantes (5.6 %), servicios profesionales (5.2 %), transporte y almacenamiento (5.2 %) y energía y agua (4.6 %). Por otro lado, la minería se contrajo en 15.9 %.

La actividad construcción registró en julio de 2026 una expansión interanual de 8.1 %, impulsada principalmente por la ejecución de proyectos de inversión privada y el mayor dinamismo de la inversión pública, lo cual se refleja en el aumento del volumen de ventas de los principales insumos utilizados. De igual forma, han incicido positivamente en dicha actividad las mejoras institucionales para agilizar y dar transparencia a los procesos de aprobación de nuevas obras. En adición, se destaca el crédito destinado a la construcción, el cual creció 18.2 % interanual al cierre de julio, equivalente a más de RD$28 mil millones adicionales respecto al mismo período del año anterior.

En lo concerniente a la manufactura de zonas francas, esta exhibió un crecimiento interanual de 5.5 % en julio, explicado por el desempeño favorable de las exportaciones de manufactura de calzados, productos eléctricos y tabaco manufacturado. De igual forma, la manufactura local creció 3.7 %, sustentada por el comportamiento de la fabricación de productos metálicos, productos minerales no metálicos y las otras industrias manufactureras. En cuanto a la minería, la misma registró una variación interanual de -15.9 %, asociada a una disminución en los volúmenes de extracción de oro y plata.

El valor agregado de la actividad de hoteles, bares y restaurantes registró un crecimiento interanual de 5.6 % en julio de 2026, impulsado principalmente por el aumento en la llegada de pasajeros no residentes por vía aérea. Durante el referido mes se recibieron 921,682 turistas, cifra que representa un incremento de 6.7 % respecto a julio de 2025. Asimismo, el flujo acumulado de visitantes internacionales por los diferentes aeropuertos alcanzó 5,885,025 personas durante enero-julio 2026, para un crecimiento de 9.4 % en comparación con igual período del año anterior. Este desempeño favorable refleja los resultados de las estrategias de promoción turística implementadas por el Ministerio de Turismo, orientadas a fortalecer la presencia del país en los principales mercados emisores y a una mayor diversificación de los mercados de origen de los visitantes.

En lo que respecta a la actividad de intermediación financiera, seguros y actividades conexas, la misma experimentó un crecimiento interanual de 8.4 %, incidiendo en este resultado la expansión de 8.0 % del crédito dirigido al sector privado en moneda nacional y extranjera, equivalente a RD$192 mil millones adicionales con respecto a julio del año 2025, así como el significativo incremento en las comisiones explícitas de las entidades del sistema financiero.

Es importante destacar que este desempeño se ha logrado en un contexto internacional en el que se han mantenido las tensiones geopolíticas, las cuales han generado presiones adicionales sobre los costos de producción a nivel global mediante el aumento de los precios del petróleo y de las tarifas de transporte de mercancías. No obstante, la economía dominicana cuenta con fundamentos sólidos, un sistema financiero estable y un sector privado resiliente que, junto con la coordinación de las políticas monetaria y fiscal, permitirán continuar enfrentando los desafíos del entorno externo.

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