Carolina inaugura parque lineal Villa Consuelo, devolviendo esplendor y seguridad a calle María Viuda de la Cruz

Santo Domingo, DN – Carolina Mejía devolvió el esplendor en la calle María Viuda de la Cruz al inaugurar el parque lineal Villa Consuelo, una intervención de 400 metros lineales que incluyó la recuperación del espacio público en el que abundaban la basura y los escombros, embellecimiento de la zona para establecer un entorno más seguro y apropiado para el esparcimiento.

La iniciativa contó con una intervención artística matizada por un hermoso mural en la pared exterior del Centro Educativo Juan Pablo Duarte, ejecutado en el programa “Paseo de los Colores” de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia (PROPEEP).

La alcaldesa del Distrito Nacional y aspirante presidencial destacó que la entrega del parque lineal Villa Consuelo se convierte en un ejemplo tangible de cómo las instituciones públicas trabajan de forma coordinada para el bienestar de las comunidades.

“Este trabajo tiene el propósito, en primer lugar, de llevar bienestar a la gente”, dijo la aspirante a la Presidencia, al relatar cómo convencieron a comunitarios y comerciantes de la necesidad de su colaboración para finalizar este trabajo y el compromiso que ahora tienen para que lo mantengan en óptimas condiciones.

En ese sentido, Carolina Mejía subrayó también el trabajo incansable desarrollado por el regidor José Eddy Otaño, quien ha tenido importantes iniciativas en representación de comunidades aledañas.

La ejecutiva municipal recordó otras recuperaciones de alto impacto que la Alcaldía del Distrito Nacional ha hecho en zonas adyacentes, tales como la transformación de un vertedero improvisado en el parque Caonabo Beato y la inauguración de parque lineal Villa María, tras más de 50 años de ocupación de comercios, desechos e indigentes.

Durante el acto, el director general de Propeep, Robert Polanco, sostuvo que la iniciativa forma pares de la entrega del Parque Lineal Villa Consuelo, una iniciativa de la alcaldía del Distrito Nacional y que comprende 1,600 metros cuadrados de muralismo y arte público para el embellecimiento de la vía, al convertirla en un punto de encuentro para los residentes y en un espacio donde convergen la memoria, las tradiciones y las expresiones culturales de Villa Consuelo.

El funcionario resaltó la alianza entre Propeep y la Alcaldía del Distrito Nacional para hacer realidad el proyecto, al considerar que la recuperación de los espacios públicos requiere de una responsabilidad compartida entre las instituciones.

“Cuando el arte, la cultura y la participación comunitaria se integran a estas intervenciones, también se fortalece el sentido de pertenencia de los ciudadanos”, expresó Polanco.

Transformación histórica e identificación comunitaria

El espacio público rescatado transformó una zona que era utilizada de forma inapropiada por negocios y para la colocación de escombros y desechos, en un parque lineal debidamente arborizado, con áreas verdes, bancos, iluminación adecuada y mural que propician un entorno más seguro para los estudiantes del centro educativo y la identificación de los comunitarios con el arte plasmado.

El mural del nuevo parque lineal ocupa 1,600 metros cuadrados de arte, donde se destacan manifestaciones representativas de la vida cotidiana y la riqueza histórica de Villa Consuelo.

En ese sentido, el lienzo artístico desarrollado por Propeep resalta la vida cotidiana con un colmado, la tradición del carnaval con imágenes de La Muerte en Yipe y Califé, así como a destacadas figuras que estudiaron en este Centro Educativo Juan Pablo Duarte como Freddy Beras Goico, Manolo Tavárez Justo, Hatuey de Camps y Dámaso Marte.

También los hermanos Manuel y Pancho Fortuna, grandes jugadores de baloncesto del sector. Asimismo, una representación de los juegos que marcaron a pasadas representaciones, tales como vitilla, trúcamelo, la plaquita y brincar la cuerda.

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