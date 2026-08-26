David Collado deja iniciada restauración de Casa Aybar, en Ciudad Colonial.

Santo Domingo, 25 de agosto. -El ministro de Turismo, David Collado, dejó iniciados este martes los trabajos de restauración de Casa Aybar, en la Ciudad Colonial, con una inversión de RD$ 102,288,093.

El objetivo del proyecto es restaurar, consolidar estructuralmente y rehabilitar la histórica Casa Aybar para convertirla en un espacio institucional, cultural y turístico, preservando su valor patrimonial dentro de la Ciudad Colonial.

Las intervenciones conllevan la restauración de fachadas, cubiertas, pisos, puertas, ventanas y elementos arquitectónicos.

El ministro Collado dijo que esta intervención forma parte de los esfuerzos de recuperación de la Ciudad Colonial, considerada el principal núcleo histórico y cultural de República Dominicana y uno de los conjuntos coloniales más significativos de América.

«Gracias a la transformación extraordinaria que estamos realizando en la Ciudad Colonial, el 13 por ciento de los turistas que llegan al país están visitando este histórico lugar», expresó Collado.

La restauración de Casa Aybar incluirá corrección de humedad, filtraciones y otras patologías constructivas, así como el reforzamiento estructural de muros y elementos deteriorados.

Además, renovación de instalaciones eléctricas, sanitarias, climatización y protección contra incendios.

A esto se suma la construcción de un edificio complementario para baños públicos y cafetería.

El inmueble albergará oficinas institucionales, servicios culturales y turísticos, boletería, información turística, exposiciones temporales, baños públicos y cafetería.

A la intervención se agrega la reparación de la calle La Atarazanas, donde está ubicada la Casa Aybar, incluyendo adoquines, aceras, contenes, escalones y drenaje pluvial.

La obra es supervisada por el Comité Ejecutor de Infraestructuras de Zonas Turísticas (CEIZTUR).

Collado informó que MITUR ha invertido cerca de 10 millones de dólares en Ciudad Colonial, impactando en emblemáticas obras.

El funcionario reiteró su compromiso de entregar una Ciudad Colonial para el disfrute de sus residentes, turistas nacionales e internacionales, y muestra de ello son las obras entregadas como son el Museo del Mar y la Fortaleza Ozama.

También fueron entregados el Museo de la Catedral, la Puerta de la Misericordia, más de 12 de iglesias que fueron intervenidas y la construcción de aceras y contenes, entre otras.

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