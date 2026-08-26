AERODOM registra récord nacional mensual de carga aérea y fortalece el posicionamiento de República Dominicana como plataforma logística regional

AERODOM, subsidiaria de VINCI Airports y concesionaria de seis aeropuertos estatales en República Dominicana, registró en julio un nuevo récord nacional mensual de carga aérea, al movilizar 10,972 toneladas métricas, superando en 3.5% las 10,599 toneladas manejadas en el mismo mes de 2025.

El resultado consolida al Aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), como el principal aeropuerto multipropósito del país, al concentrar una parte significativa de la actividad de carga aérea nacional y conectar a República Dominicana con mercados de América y el Caribe.

Durante julio, las importaciones alcanzaron 5,961 toneladas, mientras que las exportaciones sumaron 5,011 toneladas, reflejando el dinamismo de ambos flujos y el papel de la carga aérea en el abastecimiento del mercado dominicano y en la conexión de productos nacionales con mercados internacionales.

El desempeño de los operadores también refleja la escala alcanzada por la plataforma. Amerijet movilizó 3,382 toneladas métricas en julio, estableciendo un nuevo récord mensual para la aerolínea y representando aproximadamente el 31% del volumen total movilizado por AERODOM durante el mes.

El crecimiento combina una mayor actividad de sectores como el comercio electrónico y los servicios de mensajería expresa y courier, que demandan rapidez, trazabilidad y capacidad de procesamiento, con operaciones extraordinarias que requieren una coordinación logística especializada. Entre estas últimas se destacó durante julio el movimiento asociado a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, incluyendo el ingreso de equipamiento deportivo y el traslado de 80 caballos de competición.

“El récord alcanzado en julio demuestra la escala y capacidad que ha adquirido el ecosistema de carga aérea de República Dominicana. Movilizar casi 11,000 toneladas en un solo mes, junto con un récord de 3,382 toneladas de Amerijet, refleja una plataforma preparada para acompañar el crecimiento de una economía cada vez más conectada con los mercados internacionales”, afirmó Cyril Girot, CEO de AERODOM.

“La carga aérea es un componente relevante para el comercio y la competitividad del país, porque conecta empresas y productores con mercados internacionales y facilita el movimiento eficiente de mercancías. Como parte de VINCI Airports, continuamos trabajando junto a nuestros socios, clientes y autoridades para fortalecer la infraestructura, la conectividad y la eficiencia que requiere este crecimiento”, agregó el señor Girot.

El desempeño de julio se suma a una tendencia positiva durante 2026. En el primer trimestre del año, AERODOM movilizó 26,985 toneladas métricas, con un crecimiento interanual de 13% en las importaciones, impulsado principalmente por segmentos vinculados al comercio electrónico y los servicios courier.

La actividad acumulada mantiene al sector en una trayectoria favorable para alcanzar un nuevo récord anual, luego de que AERODOM movilizara más de 111,000 toneladas métricas en 2025, mientras que el AILA concentró aproximadamente el 75% de la carga aérea movilizada en el país.

Este desempeño está respaldado por el desarrollo del ecosistema logístico del AILA, que integra aerolíneas, agentes de carga, operadores logísticos, manejadores, autoridades y otros actores de la cadena. A ello se suma el Cargo City y la terminal de correo expreso de la Dirección General de Aduanas (DGA), diseñada y construida por AERODOM, que contribuyen a agilizar los procesos de despacho y mejorar la eficiencia y trazabilidad de las mercancías.

El crecimiento de la carga aérea forma parte de la visión de largo plazo de AERODOM y VINCI Airports para desarrollar infraestructura aeroportuaria que acompañe la expansión económica y comercial de República Dominicana. Con una concesión vigente hasta 2060, AERODOM continúa ejecutando un ambicioso programa de inversiones que incluye la construcción de la nueva terminal de pasajeros del AILA, con una inversión superior a RD$24,000MM (US$400MM), destinada a ampliar la capacidad del aeropuerto y mejorar la experiencia de pasajeros y aerolíneas.

Sobre AERODOM

AERODOM, filial de VINCI Airports, es el operador privado de seis aeropuertos en la República Dominicana bajo un contrato de concesión vigente hasta 2060: Aeropuerto Internacional Las Américas (Santo Domingo), Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón (Puerto Plata), Aeropuerto Internacional Presidente Juan Bosch (Samaná), Aeropuerto Internacional Arroyo Barril (Samaná), Aeropuerto Internacional María Montez (Barahona) y Aeropuerto Internacional Dr. Joaquín Balaguer (La Isabela, Santo Domingo). Desde su incorporación a la red de VINCI Airports en 2016, AERODOM trabaja para fortalecer la conectividad aérea del país, apoyar el crecimiento económico y liderar la gestión aeroportuaria sostenible.

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Sobre VINCI Airports

VINCI Airports, el mayor operador privado de aeropuertos del mundo, gestiona el desarrollo y la operación de más de 70 aeropuertos en 14 países. Como integrador global, VINCI Airports desarrolla, financia, construye y opera aeropuertos, aprovechando su capacidad de inversión y su experiencia para optimizar el desempeño operativo y modernizar la infraestructura, impulsando al mismo tiempo la transición ambiental. En 2016, VINCI Airports se convirtió en el primer operador aeroportuario en comprometerse con una estrategia ambiental internacional, con el objetivo de alcanzar cero emisiones netas (alcances 1 y 2) en toda su red para 2050, apoyando además la transición de sus grupos de interés.

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