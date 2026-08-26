G-12 respalda gestión de Méndez y garantiza que no habrá aumento del pasaje en sus rutas

Santo Domingo. – Representantes de la Coordinación de la Alta Dirigencia del Transporte de la República Dominicana (G-12) expresaron su respaldo al director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Juan Manuel Méndez García, y se comprometieron a trabajar de manera conjunta con la institución para contribuir a reducir las muertes por siniestros de tránsito.

Durante un encuentro celebrado en la sede del INTRANT, los dirigentes del transporte también garantizaron que no contemplan aumentos en el precio del pasaje en ninguna de las rutas que representan, al tiempo que manifestaron su disposición de acompañar las acciones dirigidas a mejorar el tránsito, la movilidad y la seguridad vial en el país.

Los representantes del G-12 dieron la bienvenida a Méndez, a quien definieron como “un gran hermano”, y señalaron que, como hombres del volante, están en disposición de trabajar de la mano con su gestión en la búsqueda de soluciones a los principales desafíos que enfrenta el sector transporte.

Méndez agradeció el respaldo de los transportistas y reiteró que llegó al INTRANT con la disposición de escuchar a todos los sectores y mantener una gestión de puertas abiertas, sustentada en el diálogo, la apertura y el respeto a la ley.

Como muestra de esa política, puso nuevamente a disposición de los representantes del sector su número de teléfono personal, 809-773-4447, para mantener un canal de comunicación directo.

“Estoy disponible las 24 horas, los siete días de la semana y sin agenda para recibir a empresarios del transporte, gremios y colaboradores en todo lo relacionado con la movilidad terrestre. En todo lo que podamos coordinar y aportar, siempre estaré disponible para ellos; solo tienen que llamarme al 809-773-4447”, reiteró Méndez.

Cumplimiento de la ley y seguridad vial

El director ejecutivo sostuvo que la educación vial constituye uno de los ejes fundamentales para transformar el comportamiento en las vías, pero afirmó que debe estar acompañada de un régimen de consecuencias para quienes incumplan las disposiciones establecidas.

“El INTRANT hará cumplir la ley y todo el que dependa del INTRANT tendrá que hacer lo mismo. Aquí vinimos a que se cumpla la ley, no a caerle a nadie”, puntualizó.

Méndez hizo especial énfasis en la seguridad de los motociclistas y relató que en 1981 estuvo cerca de perder la vida tras sufrir un accidente mientras conducía una motocicleta, experiencia que utilizó para llamar la atención sobre la importancia del casco protector.

Explicó que logró sobrevivir gracias a que llevaba puesto el casco, por lo que exhortó a quienes se desplazan en motocicletas a respetar las normas de tránsito y utilizar siempre esa protección.

Asimismo, aseguró que la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) será fortalecida y contará con el respaldo del INTRANT para hacer cumplir las disposiciones que regulan la circulación en las vías.

“Vamos a señalar con nombre y apellido a quien no cumpla. Aquí vinimos a que se cumpla la ley, no a caerle a nadie”, enfatizó.

Inspección Técnica Vehicular

Durante el encuentro, Méndez también planteó la importancia de avanzar en la implementación de la Inspección Técnica Vehicular, como mecanismo para verificar las condiciones en que circulan los vehículos y fortalecer la seguridad vial.

“Es importante que se instaure el proyecto de Inspección Técnica Vehicular. Los vehículos hay que inspeccionarlos”, afirmó.

El director ejecutivo explicó que las condiciones mecánicas de las unidades constituyen un componente esencial para garantizar desplazamientos más seguros y reducir factores de riesgo en las vías.

En el encuentro participaron Santiago Zamora Francisco, presidente de CODOATUR y FEDETRABO; William Pérez Figuereo, presidente de CNTU; Alfredo Pulinario Cambita, presidente de MOCHOTRAN; Reynaldo Pérez, presidente de ÚNET; Arsenio Quevedo, presidente de UNATRAFIN; Eddy Sánchez, presidente de FENATRAPEGO; Oscar de Jesús Domínguez, presidente de FENTRAUNI; Gervasio de la Rosa, presidente de FENTRARENU; Nasario de los Santos, presidente de Federación El Progreso; Mario Díaz, presidente de FENATTRSC; Freddy Méndez, presidente de la Unión de Propietarios de Autobuses, y Basilio Valerio, presidente de FELTRACI.

El encuentro forma parte de la ronda de diálogo que desarrolla la nueva dirección del INTRANT con representantes de las principales organizaciones del transporte del país, con el propósito de escuchar sus planteamientos, identificar puntos de consenso y coordinar acciones orientadas a mejorar la movilidad, la calidad del servicio y la seguridad vial.

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