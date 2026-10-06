Son hispanos apuñalaron detective dominicano asaltado en El Bronx; este lunes fue dado de alta y NYPD amplia escuadron los persigue

NUEVA YORK.- Los hispanos D’Angelo Caraballo, de 25 años, y Sneider Mejía, de 24, fueron identificados la mañana de este martes por la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, como los presuntos responsables de apuñalar siete veces al detective dominicano José Mercedes durante un intento de atraco para despojarlo de una cadena de oro en El Bronx.

El detective recibió el alta médica la noche de este lunes y salió caminando por sus propios medios del hospital Jacobi Medical Center, ubicado a pocas cuadras del lugar del hecho. El brazo izquierdo lo tenía enyesado.

Sonriente, fue recibido por altos oficiales policiales, compañeros de labores, familiares, amigos y allegados, quienes acudieron en muestra de apoyo.

Se informó que el NYPD ha duplicado el número de agentes del escuadrón encargado de localizar a los dos sospechosos.

Una fuente policial, que pidió mantener su identidad en reserva, indicó que Caraballo y Mejía presuntamente son dominicanos.

El ataque ocurrió el pasado viernes, alrededor de la 1:45 de la tarde, cuando el detective, que estaba fuera de servicio, abría el baúl de su vehículo, estacionado frente al número 3174 de la avenida Rochambeau, cerca de la avenida Bainbridge y la calle 206, en el sector de Norwood. En ese momento llevaba una cadena de oro al cuello.

Según la fuente, los dos asaltantes se abalanzaron sobre él para intentar quitarle la cadena, pero el agente opuso resistencia. Tras apuñalarlo, huyeron en una motocicleta. La uniformada despachó fotos de los asaltantes.

El detective los persiguió durante varios metros. La fuente explicó que no tuvo tiempo de desenfundar su arma de reglamento, pues intentaba esquivar las puñaladas, luego trató de contener el sangrado de algunas de sus heridas antes de desmayarse.

A los pocos minutos decenas de vehículos policiales se presentaron al lugar, dispersándose por toda el area, así como tres helicoptero de la institucion sobrevolaron durante más de una hora un área de varios kilómetros cuadrados que incluyó vías como Gun Hill Road, Jerome, Webster, Grand Concourse, Fordham Road, Valentine y Bainbridge, entre otras.

Monegro, oriundo de Nizao, República Dominicana, es un veterano de la institución y presta servicio en el cuartel 44, ubicado en la calle 169 con la avenida Jerome, en El Bronx. En esa dependencia también trabajan más de 200 agentes, entre ellos decenas de dominicanos, según se informó.

El NYPD solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame a Crime Stoppers al 1-800-577-8477) o al 1-888-577-4782. El público también puede enviar información a través del sitio web de Crime Stoppers en https://crimestoppers.nypdonline.org/ o en X a través de @NYPDTips. Las llamadas serán confidenciales.

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