NUEVA YORK.- La Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA) anunció que en esta semana habrá cambios en el servicio de trenes, metro y autobuses, además del cierre temporal de algunas estaciones en Manhattan por el desfile de Macy’s.

La MTA gestiona el metro, autobuses locales y exprés, el ferrocarril de Staten Island, los trenes de cercanías Metro-North y Long Island Rail Road (LIRR), así como varios puentes y túneles de peaje en el área metropolitana de NY.

El miércoles 25, el metro, los autobuses de la ciudad y el Staten Island Railway funcionarán con su horario habitual de día laborable. En Manhattan, el acceso sur de la estación de la calle 81 (Museum of Natural History), ubicado cerca de la calle 77, permanecerá cerrado desde las 8:00 a. m. del miércoles hasta las 11:00 a. m. del jueves.

El miércoles, toda la estación estará cerrada de 11:00 a. m. a 8:00 p. m.; esa noche se reabrirá, aunque el acceso sur seguirá cerrado hasta el jueves. En la estación de la calle 72, el acceso del lado norte de esa calle cerrará el miércoles a las 8:00 a. m.

La entrada del lado sur podrá usarse directamente desde la calle 72 hasta las 11:00 a. m.; a partir de esa hora y hasta las 9:00 p. m. se podrá llegar a esa entrada desde la calle 71. Después, permanecerá cerrada hasta las 11:00 a. m. del jueves.

La entrada de la calle 70 seguirá abierta. Para llegar a la zona, la MTA recomienda tomar los trenes 1, 2 o 3 hasta la calle 72, o el tren 1 hasta la estación de la calle 66 (Lincoln Center). La fila de acceso se formará en la intersección de la calle 72 y la avenida Columbus.

En cuanto a los trenes de cercanías, el LIRR mantendrá el miércoles su horario habitual de días laborables. Metro-North operará con horario de viernes en las líneas Hudson, Harlem y New Haven, y añadirá trenes que saldrán de la ciudad a primera hora de la tarde.

Las líneas Port Jervis y Pascack Valley operarán con su horario habitual de días laborables, aunque Port Jervis contará con servicio adicional por la tarde. Desde las 8:00 p. m. del miércoles hasta el mediodía del jueves estará prohibido consumir alcohol en los trenes y estaciones del LIRR.

Para más información, los pasajeros pueden llamar al 511 o consultar los horarios de llegada en tiempo real y los avisos de cambios en el servicio en el sitio web de la MTA = https://www.mta.info/

Visited 1 times, 1 visit(s) today