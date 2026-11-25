SANTO DOMINGO (Lidom.com).- – Las Estrellas Orientales extendieron a ocho su cadena de victorias consecutivas al vencer 8-4 a los Tigres del Licey, con un rally de cinco carreras en la novena este martes en la continuación del campeonato 2026-27, dedicado in memoriam a Héctor José Rizek Llabaly por la Copa Banreservas.
Con el triunfo los Elefantes empataron la serie particular de temporada a tres y amplían su ventaja historia 456-533 de 1951.
Marco Luciano conectó un cuadrangular solitario y Raimel Tapia remolcó dos carreras con un sencillo en el episodio decisivo para encabezar la ofensiva de los orientales, que mejoraron su récord a 18-12 y empataron con el Licey en la segunda posición del campeonato de béisbol invernal dominicano número 73.
Eddy Yean (1-0) se acreditó la victoria tras lanzar una entrada de un imparable y una carrera.
Suero (0-1) cargó con la derrota al permitir un hit y cinco carreras, tres limpias, en dos tercios de entrada, además de conceder dos boletos.
Oscar de la Cruz abrió por las Estrellas y trabajó tres entradas y un tercio, con dos hits y dos carreras permitidas, mientras que Mike Clevinger lanzó cuatro episodios y un tercio por el Licey, con cuatro imparables y dos carreras, siete ponches y dos bases por bolas.
Por las Estrellas, Luciano bateó de 3-2, con un jonrón y una carrera impulsada; Tapia terminó de 5-1, con dos remolcadas y dos anotadas, y Mateo se fue de 5-2, con una impulsada.
Por el Licey, Mauricio bateó de 4-1, con un cuadrangular y una carrera impulsada.
Las Estrellas conectaron 10 imparables y los Tigres siete. El partido tuvo una duración de tres horas y 54 minutos.
Las Estrellas y Licey amanecen estos miércoles empatados en el primer lugar de la temporada ambos con récord de 18-12 (.600).
Los Orientales atraviesan una racha de ocho victorias consecutivas y han ganado nueve de sus últimos 10 partidos.
RACHA DE TRIUNFOS (ULT 20 AÑOS)
|EQUI
|J
|INICIÓ
|TERMINÓ
|ESC
|10
|10/23/2026
|11/04/2026
|AGU
|9
|11/09/2025
|11/21/2025
|GIG
|9
|11/30/2014
|12/09/2014
|EST
|9
|11/17/2014
|11/28/2014
|AGU
|9
|10/29/2006
|12/08/2006
|GIG
|8
|10/21/2016
|10/29/2016
|ESC
|8
|10/21/2015
|10/31/2015
|AGU
|8
|11/04/2008
|11/12/2008
|EST
|8
|11/14/2026
|AGU
|7
|10/19/2025
|11/05/2025
|GIG
|7
|12/08/2023
|12/17/2023
|AGU
|7
|11/02/2022
|11/09/2022
|LIC
|7
|11/15/2015
|11/25/2015
|GIG
|7
|11/18/2013
|11/26/2013
|ESC
|7
|12/04/2011
|12/11/2011
|LIC
|7
|11/16/2008
|11/22/2008
|GIG
|7
|10/25/2008
|10/31/2008
El Escogido ocupa el tercer puesto con 17-13, a un juego de la cima, seguidos por los Gigantes (15-15), mientras que las Águilas y los Toros comparten el último lugar con marca de 11-19, a cuatro juegos de la clasificación.
Este miércoles los Toros visitarán a los Gigantes a las 7:00 de la noche en el Estadio Julián Javier.
Las Águilas enfrentarán al Escogido a las 7:15 p.m. en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
Y Licey se medirá con las Estrellas a las 7:30 p.m. en el Estadio Tetelo Vargas, en una cartelera que pondrá en juego importantes posiciones en la tabla de clasificación.