Estrellas remontan ante el Licey y extienden a ocho su racha de victorias

SANTO DOMINGO (Lidom.com).- – Las Estrellas Orientales extendieron a ocho su cadena de victorias consecutivas al vencer 8-4 a los Tigres del Licey, con un rally de cinco carreras en la novena este martes en la continuación del campeonato 2026-27, dedicado in memoriam a Héctor José Rizek Llabaly por la Copa Banreservas.

Con el triunfo los Elefantes empataron la serie particular de temporada a tres y amplían su ventaja historia 456-533 de 1951.

Marco Luciano conectó un cuadrangular solitario y Raimel Tapia remolcó dos carreras con un sencillo en el episodio decisivo para encabezar la ofensiva de los orientales, que mejoraron su récord a 18-12 y empataron con el Licey en la segunda posición del campeonato de béisbol invernal dominicano número 73.

Eddy Yean (1-0) se acreditó la victoria tras lanzar una entrada de un imparable y una carrera.

Suero (0-1) cargó con la derrota al permitir un hit y cinco carreras, tres limpias, en dos tercios de entrada, además de conceder dos boletos.

Oscar de la Cruz abrió por las Estrellas y trabajó tres entradas y un tercio, con dos hits y dos carreras permitidas, mientras que Mike Clevinger lanzó cuatro episodios y un tercio por el Licey, con cuatro imparables y dos carreras, siete ponches y dos bases por bolas.

Por las Estrellas, Luciano bateó de 3-2, con un jonrón y una carrera impulsada; Tapia terminó de 5-1, con dos remolcadas y dos anotadas, y Mateo se fue de 5-2, con una impulsada.

Por el Licey, Mauricio bateó de 4-1, con un cuadrangular y una carrera impulsada.

Las Estrellas conectaron 10 imparables y los Tigres siete. El partido tuvo una duración de tres horas y 54 minutos.

Las Estrellas y Licey amanecen estos miércoles empatados en el primer lugar de la temporada ambos con récord de 18-12 (.600).

Los Orientales atraviesan una racha de ocho victorias consecutivas y han ganado nueve de sus últimos 10 partidos.

RACHA DE TRIUNFOS (ULT 20 AÑOS)

EQUI J INICIÓ TERMINÓ ESC 10 10/23/2026 11/04/2026 AGU 9 11/09/2025 11/21/2025 GIG 9 11/30/2014 12/09/2014 EST 9 11/17/2014 11/28/2014 AGU 9 10/29/2006 12/08/2006 GIG 8 10/21/2016 10/29/2016 ESC 8 10/21/2015 10/31/2015 AGU 8 11/04/2008 11/12/2008 EST 8 11/14/2026 AGU 7 10/19/2025 11/05/2025 GIG 7 12/08/2023 12/17/2023 AGU 7 11/02/2022 11/09/2022 LIC 7 11/15/2015 11/25/2015 GIG 7 11/18/2013 11/26/2013 ESC 7 12/04/2011 12/11/2011 LIC 7 11/16/2008 11/22/2008 GIG 7 10/25/2008 10/31/2008

El Escogido ocupa el tercer puesto con 17-13, a un juego de la cima, seguidos por los Gigantes (15-15), mientras que las Águilas y los Toros comparten el último lugar con marca de 11-19, a cuatro juegos de la clasificación.

Este miércoles los Toros visitarán a los Gigantes a las 7:00 de la noche en el Estadio Julián Javier.

Las Águilas enfrentarán al Escogido a las 7:15 p.m. en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

Y Licey se medirá con las Estrellas a las 7:30 p.m. en el Estadio Tetelo Vargas, en una cartelera que pondrá en juego importantes posiciones en la tabla de clasificación.

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