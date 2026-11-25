Santo Domingo, República Dominicana. – Motorola continúa fortaleciendo su presencia en República Dominicana, apostando por la innovación, el diseño y el desarrollo de experiencias tecnológicas que respondan a las necesidades de los consumidores.

Actualmente, Motorola cuenta con un portafolio que integra smartphones premium, dispositivos plegables y accesorios inteligentes, con opciones pensadas para diferentes estilos de vida. El motorola signature, las familias razr, edge 70 y moto g, junto con el ecosistema moto things, reflejan la diversidad de su oferta tecnológica en el mercado dominicano.

“República Dominicana es un mercado estratégico y con un enorme potencial de crecimiento para Motorola. Estamos comprometidos con continuar acercando nuestras más recientes innovaciones a los consumidores de la mano de nuestros aliados comerciales. Confiamos en las oportunidades que ofrece el país y vemos con optimismo el futuro, convencidos de que seguiremos construyendo una historia de crecimiento y éxito compartido”, destacó Marcio Araujo, Gerente General de Motorola en Centro América y Caribe.

Uno de los principales anuncios es el motorola signature 27, como segunda generación de la familia motorola signature, presentado inicialmente durante el Qualcomm Snapdragon Summit y posteriormente en Rio de Janeiro concebido como el smartphone más avanzado creado por Motorola hasta el momento con la mejor cámara del mundo en un smartphone Android o iOS certificado por DXOMARK y una batería de 7000mAh (35% más grande que la generación anterior). Este equipo estará disponible próximamente en República Dominicana y está equipado con la plataforma móvil Snapdragon® 8 Elite Extreme Gen 6, la más poderosa del mercado, diseñada para ofrecer un alto nivel de rendimiento y potenciar experiencias relacionadas con la inteligencia artificial, la fotografía, los videojuegos y la conectividad.

Un portafolio para diferentes estilos de vida

La marca también cuenta con la familia razr, integrada por el motorola razr fold y el motorola razr 70, una línea que apuesta por el diseño plegable y ofrece nuevas posibilidades para la productividad, la creatividad y el entretenimiento.

La línea edge, incluye el motorola edge 70 y el motorola edge 70 fusion, con funciones como Smart Connect, Google Gemini y Circle to Search; y la familia moto g, con modelos como el moto g77 y el moto g17, que ofrecen alternativas para quienes buscan combinar fotografía, entretenimiento, rendimiento y funcionalidades inteligentes en su experiencia diaria, además que integra características como NFC, herramientas de inteligencia artificial y carga rápida TurboPower, según el modelo.

Esta oferta se complementa con moto things, un ecosistema de accesorios inteligentes desarrollado en colaboración con marcas como Bose, Polar, Google, Pantone y Swarovski, que amplía la experiencia de los usuarios más allá del smartphone. Su propuesta integra soluciones de audio desarrollados con tecnología Sound by Bose, como el altavoz portátil moto sound flow, y los audífonos moto buds 2 plus y moto buds loop. También incluye el rastreador moto tag 2, diseñado para facilitar la localización de objetos personales, y el moto watch, que complementa la experiencia con funciones de bienestar y conectividad.

Una relación que impulsa nuevas oportunidades de crecimiento

La consolidación de Motorola en República Dominicana responde a una estrategia sostenida de innovación, cercanía con los consumidores y compromiso con el mercado local. En este proceso, las relaciones con sus aliados comerciales también han desempeñado un papel importante, contribuyendo a ampliar el alcance de sus soluciones tecnológicas y a generar nuevas oportunidades de crecimiento en el país.

Con la mirada puesta en el futuro, Motorola prepara nuevas iniciativas, experiencias y lanzamientos que darán continuidad a su estrategia de crecimiento en República Dominicana. Tanto para el cierre de 2026 como para 2027, la compañía proyecta una agenda enfocada en ampliar las oportunidades de conexión con sus consumidores, fortalecer sus alianzas estratégicas y ofrecer soluciones innovadoras que respondan a la evolución de la industria y a las nuevas necesidades de los usuarios.

Para conocer más sobre la marca y su portafolio, visita https://www.motorola.com/do/es/homepage y redes sociales:

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