Félix Reyes decide en el noveno para el triunfo 4-3 de Toros sobre Gigantes

Santo Domingo. Bryan de la Cruz remolcó dos carreras y anotó otra, mientras Félix Reyes disparó un doble decisivo en el noveno episodio para dejar en el terreno a los Gigantes del Cibao en un triunfo 4-3 de los Toros del Este la noche del martes en el Estadio Francisco Micheli.

El triunfo representa un alivio para las aspiraciones clasificatorias del conjunto romanense (11-19), que estuvo a punto de desperdiciar una ventaja que mantuvo desde el tercer capítulo ante los nordestanos que se vuelven a poner en .500 (15-15) en la cuarta posición de la tabla.

De la Cruz puso delante a los taurinos en la primera entrada con un sencillo al jardín izquierdo que llevó al plato a Jesús Sánchez.

Los nordestanos respondieron en el segundo con un jonrón solitario de Hendry Méndez, su primero del campeonato, y un sencillo remolcador de Pascanel Ferreras, que colocó el marcador 2-1.

Los Toros, que frenaron una racha de tres derrotas, recuperaron la ventaja en el tercero. Reyes abrió con sencillo y anotó por doble de De la Cruz, quien avanzó a tercera por imparable de Manuel Peña y llegó al plato mediante rodado de Eloy Jiménez.

La ventaja de 3-2 se mantuvo hasta el noveno, cuando los potros llenaron las bases con dos outs ante Cam Robinson. Deyvison de los Santos conectó un sencillo que remolcó al corredor emergente Julio Carreras.

Ángel Felipe entró con las bases llenas y ponchó a Marcell Ozuna para cerrar la amenaza.

En el cierre del episodio, Reyes conectó su noveno doble del campeonato ante Anderson Pilar, con el que remolcó desde primera a Sánchez para dejar en el terreno a los Gigantes.

Felipe (2-2) se acreditó el triunfo al conseguir el último out del noveno, mientras Pilar (0-1) sufrió la derrota.

Por los nordestanos, Méndez bateó de 4-1, un jonrón; Carlos Peguero, de 2-1, un doble y una anotada; Ferreras, de 3-1, y De los Santos, de 5-1, ambos con una impulsada.

Por los Toros, De la Cruz bateó de 4-2, con un doble, dos remolcadas y una anotada; Reyes, de 5-2, con un doble, una producida y una anotada; Peña, de 4-2, y Sánchez, de 5-1, con dos anotadas.

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