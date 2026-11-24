300 con Leonel llama familiares, amigos y relacionados en RD y participar marcha FP este domingo 29

NUEVA YORK. Los integrantes del proyecto «300 con Leonel», conocidos como «Los multiplicadores de Nueva York», comenzaron este lunes a llamar desde esta ciudad a familiares, amigos y relacionados en la República Dominicana para invitarlos a participar junto a sus allegados en la marcha pacífica que encabezará el expresidente Leonel Fernández.

El Partido Fuerza del Pueblo (FP) convocó la marcha para las 10:00 de la mañana del próximo domingo en la intersección de las avenidas Pedro Livio Cedeño y Duarte, en protesta por el alto costo de la vida, la falta de empleo, la inseguridad ciudadana y los apagones, entre otros males.

Geraldo Rosario, presidente de «300 con Leonel», informó que 715 personas fueron contactadas este lunes por el primer equipo de 50 del Proyecto, las cuales se comprometieron a asistir.

Agregó que los integrantes del proyecto continuarán, en equipos de 50 cada día, llamando hasta el próximo sábado por la noche. “La RD no puede seguir viviendo en condiciones en que tantas familias se preocupan por su seguridad, cómo completar la compra de la comida del día y por las pocas oportunidades de empleo que encuentran sus hijos.

Nuestra gente merece vivir con tranquilidad, trabajar con dignidad y tener la posibilidad de progresar en su propio país”, afirmó.

Rosario reiteró su invitación a la ciudadanía a participar de manera pacífica y ordenada en la jornada de este domingo, y pidió a los dominicanos en el exterior que compartan la convocatoria con sus comunidades y familiares, pues, a su juicio, el actual gobierno golpea a todos los sectores del país.

Entre los integrantes de «300 con Leonel» que realizan las llamadas figuran Wascarina Cabral, Edwin Paredes, José García, Ángel Fernández, Joiner Jiménez, Julio Jiménez, Melaneo Contreras, Juan Acosta, Miguelina de Báez, Wilfrido Rodríguez, Héctor Severino, Manolo Sambrano, Bolívar Herrera, Hugo Sierra, Rodolfo Mercado, Ana Sánchez y Elpidio Marmolejos.

También participan Ramón Vargas, Hamlet Terrero, Maritza Chávez, Aneuris Sánchez, Miguel Trinidad, Kimbel Cabrera, Victoria Domínguez, Reyna Betancourt, Elvyn Soriano, Miguel Guzmán, Emilio Rojas, Luciano Ciprian, Alcides Rivera, Clemente de los Santos, Richard Encarnación, Stalin Luna, Alejandro Cortorreal, Henry Cepeda, Juan Ulloa y Estela Fañas.

A ellos se suman Geidy Oleaga, Alexandra Aquino, Antony del Orbe, Miguel Terrero, Edison Bravo, Susana Rodríguez, Adolfo Sánchez, Estefany Rosa, Bryant Cabral, Rodolfo Estévez, Randolf T. Espinal, Rolando Manzuela, Meregildo Sosa, Luciano Rojas, Brígida Cortés, Edwgives Marcial, Josefa Adames, Julio Duarte, Claudio Borges y Andrés Soriano, entre otros.

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