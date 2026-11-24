Accidentes de tránsito en NYC dejan cada año miles de heridos y cientos de fallecidos

NUEVA YORK.- En esta ciudad se registran cada año entre 96.000 y 100.000 choques de vehículos de motor, según CrashCount.nyc, que recopila información de más de 20 fuentes, entre ellas registros policiales de accidentes, resultados de votaciones legislativas, datos de agencias públicas y reportes de prensa.

Según los registros policiales, entre el 1 de enero y el 19 de noviembre de 2026 ocurrieron 73.861 accidentes de tránsito en la ciudad. En esos choques murieron 198 personas y 44.415 resultaron heridas, de las cuales 2.855 sufrieron lesiones graves.

En 2025 se registraron 96.000 choques, que dejaron 57.000 heridos y 205 muertos. En 2024 hubo 98.000 choques, con 60.000 heridos y 253 muertos. En 2022 se contabilizaron 100.508 choques, con 58.000 heridos y 253 muertes.

Desde 2022 hasta el 15 de noviembre de 2026 se han registrado 451.211 accidentes. De ese total, 1.204 fueron mortales y perdieron la vida 1.264 personas. Entre las víctimas hubo 572 peatones, 112 ciclistas, 504 automovilistas y otras 76 personas.

Además, 15.446 sufrieron lesiones que les cambiaron la vida, incluidas amputaciones y lesiones por aplastamiento. La cifra anual de choques equivale aproximadamente a la mitad de lo que se registraba antes de la pandemia.

En 2019, el Departamento de Policía de NYC contabilizó 211.455 choques en los cinco condados. Brooklyn y Queens concentran la mayor cantidad de choques, y la distracción al volante sigue siendo la principal causa.

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