SeNaSa, PN y COREPOL firman acuerdo de Planes Complementarios en beneficio de pensionados y jubilados de la Policía Nacional

Santo Domingo. – El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), la Policía Nacional y el Comité de Retiro de la institución cuya misión es proteger y servir (COREPOL) firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional para ofrecer a los pensionados y jubilados policiales acceso a planes complementarios y opcionales de salud. El histórico acuerdo tiene como objetivo ampliar las coberturas y garantizar mayores niveles de bienestar a sus miembros.

Con este acuerdo, los pensionados y jubilados de la Policía Nacional, que ya forman parte de SeNaSa, podrán optar por los planes complementarios SeNaSa Especial Pensionados, SeNaSa Avanzado Pensionados, SeNaSa Máximo Pensionados y SeNaSa Premium Pensionados.

El acuerdo fue firmado por doctor Edward Guzmán, director ejecutivo de SeNaSa; el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, director general policial, y el general Julio César Betances Hernández, director del Comité de Retiro de Pensionados y Jubilados de la PN (Corepol). En el acto de firma estuvieron presentes el general (r) Hilario de la Cruz González, director de la Reserva Policial; la señora Carmen José, gerente de Afiliación y Comercial; Yokasta Santana, subgerente de Afiliación y Comercial; y Luis Tolentino, consultor jurídico.

Adicionalmente, el acuerdo contempla planes opcionales que abarcan áreas especializadas como: Servicios Odontológicos, Medicina Ambulatoria, Ambulancia Terrestre y Ambulancia Aérea.

El doctor Guzmán, director ejecutivo de SeNaSa, destacó que: “para nosotros, poder brindarles garantía de derecho a los pensionados y jubilados de la Policía Nacional, es un honor”. “Luego de pasar toda una vida trabajando por su país, merecen sentir que hay alguien que los va a cubrir, así que, pueden contar con todo un equipo que estará apoyándoles en todo lo que necesiten”.

De igual manera, el mayor general Guzmán Peralta, director general de la Policía Nacional, indicó que: ““hoy es un día histórico porque por primera vez los pensionados de la Policía Nacional, luego de pasar toda una vida trabajando, finalmente podrán tener acceso a atenciones y servicios de salud al nivel que lo necesitan”.

De su lado, el general (r) González, director de las Reservas de la Policía Nacional, dijo que: “este es un día de júbilo para todos los pensionados. Esto que firmamos hoy lo hemos estado esperando por décadas, y, finalmente hemos podido lograr dar un paso tan trascendental para nuestra institución”.

La firma fue suscrita en el Palacio de la Policía Nacional, en presencia de representantes de ambas instituciones.