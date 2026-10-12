Senador Rafael Barón Duluc advierte que nuevo Código Penal podría utilizarse contra adversarios sin un Ministerio Público independiente

Santo Domingo, D.N., 12 de octubre 2026.- El senador Rafael Barón Duluc advirtió que la fortaleza del nuevo Código Penal exige preservar la independencia del Ministerio Público, para evitar que sus disposiciones puedan utilizarse como instrumentos de persecución política y causar daños a personas consideradas adversarias.

Durante su intervención en el Panel I, “Transparencia y Lucha contra la Corrupción en el Nuevo Código Penal”, del I Seminario Nacional ADOCCO, celebrado el 30 de septiembre en el Hotel Catalonia Santo Domingo, el legislador valoró la reforma, pero sostuvo que su principal desafío será la forma en que se aplique.

Duluc reconoció los esfuerzos del actual Gobierno por fortalecer la independencia del Ministerio Público. Sin embargo, alertó sobre el riesgo de que una futura administración actúe en sentido contrario y utilice las herramientas de la nueva legislación con fines políticos.

“El nuevo Código sería un mecanismo muy fácil de destruir personas, de destruir enemigos, de hacer daño político”, advirtió al referirse a ese escenario.

El senador insistió en que la eficacia de la reforma dependerá de contar con órganos de persecución independientes y de desarrollar criterios jurídicos que orienten su aplicación.

Propone fiscalización efectiva desde el Congreso

Como parte de su intervención, Duluc planteó impulsar un plan piloto para que el Congreso ejerza de manera efectiva sus funciones de fiscalización y control, con el propósito de prevenir irregularidades y reducir las oportunidades de corrupción.

Señaló que promovería una mesa de trabajo para la cual había solicitado la participación de ADOCCO y conversado con la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), además de contemplar la incorporación de juristas.

Según explicó, la iniciativa buscaría pasar de las disposiciones legales a su ejecución práctica, mediante mecanismos que permitan exigir informes y rendición de cuentas a los funcionarios.

El legislador cuestionó que el Congreso haya concentrado históricamente su actividad en representar y legislar, dejando insuficientemente desarrolladas, a su juicio, sus funciones de fiscalización y control.

Sostuvo que la lucha contra la corrupción debe procurar disminuir la ocurrencia de los hechos, además de perseguirlos cuando ya se han producido. En ese sentido, consideró que una supervisión legislativa efectiva podría contribuir a reducir los casos en el país.

“El Código Penal hay que construirlo”

Duluc afirmó que la aprobación del texto constituye una etapa de la reforma y que su desarrollo requiere interpretación judicial, aportes doctrinales, formación y ajustes legislativos.

“Nosotros tenemos el texto de un nuevo código, porque el Código Penal hay que construirlo”, expresó, al destacar la importancia de espacios de discusión como el organizado por ADOCCO.

Defendió la posibilidad de introducir modificaciones y sostuvo que corregir disposiciones o someterlas al control constitucional forma parte del funcionamiento normal de las instituciones.

En ese contexto, informó que había depositado una propuesta de modificación el día anterior a su participación, sin precisar durante la intervención el contenido de la iniciativa.

El senador también señaló que figuras como el tráfico de influencias y la transversalidad de la corrupción requerirán criterios claros sobre su alcance. Al abordar el tráfico de influencias, planteó la necesidad de delimitar jurídicamente cuándo las relaciones entre funcionarios y particulares configuran una conducta sancionable.

Al concluir, felicitó a ADOCCO y a su presidente, Julio César de la Rosa Tiburcio, por promover el debate sobre la nueva legislación, y llamó a acompañar su aplicación con independencia institucional, prevención y rendición de cuentas.

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